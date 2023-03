Glückskleidung: Brinkum-Coach Köhler schlüpft gegen Ex-Club Arsten wieder in seinen Siegerdress

Im Mittelpunkt: Brinkum-Coach Kevin Köhler trifft auf Ex-Club Komet Arsten. © Terwey

Kevin Köhler wird am kommenden Spieltag in seine schwarze Adidas-Hose steigen, sein blaues Sweatshirt vom Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach überstreifen und die blaue Vereinsjacke überwerfen. Warum die Kleiderwahl des Trainers vom Brinkumer SV bereits feststeht? Der 33-Jährige, der am vergangenen Sonntag mit dem 4:0 bei Vatan Sport den ersten Sieg in seinem vierten Ligaspiel mit dem neuformierten Fußball-Bremen-Ligisten gefeiert hat, ist abergläubisch. „Nach Siegen ziehe ich dieselben Sachen im nächsten Spiel wieder an“, sagt der Coach schmunzelnd: „Was absolut schwachsinnig ist, aber das ist eben mein Ritual.“ Diesmal soll seine selbstauferlegte „Kleiderordnung“ für das Heimspiel gegen Ex-Club TuS Komet Arsten (Sonntag, 14.00 Uhr) Glück bringen.

Brinkum – „Ich hatte schöne Jahre in Arsten. Es gibt dort so viele tolle Jungs, auf die ich mich freue“, blickt Köhler voraus. Rund fünf Jahre war der heutige A-Lizenzinhaber für den Club tätig – zuletzt bis Mitte Oktober vergangenen Jahres für das Bremen-Liga-Team. Zuvor hatte er bereits in zwei Amtszeiten die B-Jugend gecoacht.

Ich habe zu Hause mit zwei Kumpels einen Gin getrunken und dann schlecht geschlafen, weil ich so aufgewühlt war.

Köhler: „Das hat viel Energie gefressen“

Sein Entschluss, in Arsten mit sofortiger Wirkung zurückzutreten, „hatte nichts mit dem Klima in der Mannschaft zu tun“, betont Köhler rückblickend: „Grund war die Vielzahl an Aufgaben, die ich als Trainer hatte. Wenn ich sie nicht übernommen hätte, hätte es kein anderer gemacht. Das hat viel Energie gefressen. Mit dem Vorstand war ich zudem unterschiedlicher Auffassung, was die Ausrichtung der Ersten angeht.“

„Richtige Entscheidung“ zu Brinkum zu gehen

So sei der Spaß verloren gegangen. „Man muss vorsichtig sein mit dem Wort ,ausgebrannt’. Denn man denkt automatisch an Burnout. Ich kann für mich sagen, dass ich eine Pause brauchte. Denn als emotionaler Typ benötige ich Energie für meine Arbeit. Im Nachhinein war es die richtige Entscheidung. In Brinkum kann ich mich jetzt auf die reinen Traineraufgaben konzentrieren.“

„Für Arsten immer ein besonderes Spiel gegen Brinkum“

Von seinen ehemaligen Spielern weiß der Coach: „Sie sind sehr heiß. Denn für Arsten ist es immer ein besonderes Spiel gegen Brinkum – gegen den großen Nachbarn. Durch mich werden sie sicher noch mal zusätzlich motiviert sein. Nicht jeder wird meine Entscheidung damals verstanden haben.“

Köhler kennt Nachfolger Meinecke vom DFB-Stützpunkt

Zu seinem Nachfolger in Arsten, Sven Meinecke, pflegt Köhler indes eine gute Beziehung: „Wir kennen uns vom DFB-Stützpunkt in Buntentor, wo wir montags gemeinsam die Jahrgänge 2009 bis 2012 trainieren. So wie ich ihn kenne, wird er nicht auf uns schauen, sondern sich auf sein Team konzentrieren. Und ich glaube auch, dass ich mehr über Arsten weiß als er über Brinkum.“ In der Vorbereitung auf das Wiedersehen mit dem Ex-Club habe Köhler trotzdem nichts anders gemacht als sonst: „Nur weil es für mich besonders ist, ist es das noch lange nicht für meine jetzigen Jungs.“

Bittere Diagnose für Devlin Barrie Der Brinkumer SV muss noch lange auf Devlin Barrie verzichten. Der 22-Jährige war nach Oberschenkelproblemen wieder ins Training eingestiegen, verdrehte sich jedoch vergangene Woche ohne Gegnereinwirkung das Knie. Die MRT-Untersuchung ergab nun laut Trainer Kevin Köhler, dass das hintere Kreuzband gerissen ist. Für das Spiel gegen Komet Arsten stehen zudem Fragezeichen hinter den Einsätzen von William Hildebrand (Fuß-Prellung), Redouan Kaid (Knieschmerzen) und Enes Tiras (Leistenprobleme). Der Kapitän würde am Sonntag auf seinen jüngeren Bruder Abdullah Tiras treffen. Michael Yeboah ist nach Muskelbündelriss zwar wieder im Mannschaftstraining, ein Einsatz am Sonntag kommt laut Köhler aber noch zu früh.