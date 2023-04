Köhler dreht das Wind-Spiel: Doppelpacker knipst Heiligenfelde zum 2:1 gegen Münchehagen

Von: Felix Schlickmann, Fabian Terwey

Teilen

Matchwinner: Heiligenfeldes Angreifer Tamino Köhler (am Ball) wirbelte hinter Sturmspitze Mirko Labbus und drehte die Partie per Doppelpack. © Terwey

Mit dem Wind im Rücken läuft‘s: Fußball-Bezirksligist gewann am Ostermontag das von Böen beeinflusste Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten VfL Münchehagen mit 2:1 (0:1). Matchwinner Tamino Köhler drehte die Partie für den Tabellenvierten mit einem Doppelpack, nachdem in der ersten Halbzeit gegen den Wind so gar nichts gelungen war.

Syke – Schnell waren die Heiligenfelder bei ihrem 2:1 (0:1)-Heimsieg aus der Pause zurück auf den Rasen geeilt. Das Schiedsrichtergespann und die Gäste des VfL Münchehagen waren noch in der Halbzeitkabine, während sich die Mannschaft des zur Pause angesäuerten Trainers Torben Budelmann auf dem Platz warmhielt. „In der Halbzeit haben wir eine Ansprache bekommen, die uns wachgerüttelt hat“, verriet Matchwinner Tamino Köhler, der die Partie für den Fußball-Bezirksligisten nach dem Pausenrückstand per Doppelschlag gedreht hatte.

Fußball-Bezirksliga: SV Heiligenfelde - VfL Münchehagen 2:1 (0:1) SVH: Wachtendorf - Behrens, T. Godesberg, Plate, Meiners - Weber, M. Godesberg (64. Glander) - Hansen (75. H. Rode), Köhler, H.-H. Rode (56. Heinsen) - Labbus (83. Schmidt). Tore: 0:1 (34.) Reinholz, 1:1 (61.) Köhler, 2:1 (64.) Köhler. Schiedsrichter: Tim Wieggrebe (TSV Algesdorf).



Nachdem Münchehagens Innenverteidiger Lennart Reinholz eine Ecke von Yasin-Nezir Cesur zur Führung eingeköpft hatte (34.), glich Köhler vor etwa 75 Zuschauern aus (61.). Der 23-Jährige nickte eine Flanke von Heiligenfeldes Sturmspitze Mirko Labbus auf den zweiten Pfosten zum 1:1 ins lange Eck. Die Kugel titschte bei dauerhaft böigem Wind vom Innenpfosten ins Tor. Nur vier Minuten später war Köhler erneut zur Stelle, drückte freistehend eine Tobias-Heinsen-Hereingabe aus dem Strafraum zum 2:1 ein (64.) – sehr zum Ärger der abstiegsbedrohten Gäste.

Tamino Köhler freut sich über die perfekte Osterausbeute

„Es freut mich sehr für ihn“, sagte Budelmann über den Doppelpacker, der der Heiligenfelder Jugend entstammt: „Er hat sich gut entwickelt, eine gute Vorbereitung absolviert und es auch gegen Rehburg gut gemacht.“ Bereits diese Partie hatte der SV Heiligenfelde am Samstag gewonnen – mit 1:0 (siehe Infokasten weiter unten). „Zwei Spiele, sechs Punkte“, strahlte Köhler angesichts der optimalen Osterausbeute. Der Doppelpack habe „sich wundervoll angefühlt. Es waren aber auch zwei super Flanken, die ich nur noch verwerten musste.“

Heiligenfelde-Coach Torben Budelmann: „Müssen Zuschauern Eintrittsgeld zurückzahlen“

Abgesehen vom Ergebnis fand Budelmann aber wenig Positives am Spiel auf holprigem Rasen: „Heute haben das Bisschen Leistungssteigerung und Tamino gegen einen – mit Verlaub – schwachen Gegner für den Sieg gereicht. Eigentlich müssen wir den Zuschauern aber das Eintrittsgeld zurückzahlen. Das war kein Bezirksliga-Niveau.“ Die erste Halbzeit war für den Coach des Tabellenvierten gar „eine Katastrophe – das hat mich an den blutleeren Auftritt im Twistringen-Spiel erinnert.“ Das hatten die Heiligenfelder vor einer Woche mit 0:2 verloren.

„Gegen den Wind falsche Lösungen“

„Gegen den Wind haben wir falsche Lösungen gesucht. Wir waren zu hektisch, sind unnötig ins Dribbling gegangen und haben zu recht zurückgelegen. In der Halbzeit bin ich nicht laut geworden, habe aber deutliche Worte gefunden“, berichtete Budelmann.

Der Coach stellte um – von Vierer- auf Dreierkette, und mit dem Wind im Rücken lief es plötzlich besser. Budelmanns Erfolgsrezept, das er seinem Team in der Pause an die Hand gab: „Flanken vors Tor und lange Bälle – denn wir sind schneller als der Gegner.“

Köhler meinte zufrieden: „In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner bei dem Wind phasenweise überrannt und am Ende verdient gewonnen.“ Budelmann ergänzte: „Die Leistung sollte aber nicht immer so sein. Das hat mir heute über 90 Minuten nicht gefallen.“ Dennoch freute sich der Coach über die sechs Punkte aus zwei Spielen: „Ostern war gut.“

Die „kritischen Phasen“ in Rehburg überstanden – und vorne reicht ein Streich von Nick Plate Häufig sprechen Fußballtrainer nach schwächeren Spielen davon, eine Reaktion der Mannschaft sehen zu wollen. Und viel besser hätte der SV Heiligenfelde nicht reagieren können auf das schwache Heimspiel gegen den SC Twistringen in der Woche zuvor. Nach dem 1:0 (1:0) beim RSV Rehburg verteilte Coach Pascal Witt am Samstag entsprechend ein „Lob an die Mannschaft. Nach dem Twistringen-Spiel, wo gar nichts ging, so eine Leistungssteigerung zu zeigen – da kann man sehr stolz sein.“

Vor allem die Mentalität stimmte über die vollen 90 Minuten. Und dann reicht ja manchmal schon ein eigener Treffer. Den besorgte in Rehburg Nick Plate: Nach einer SVH-Ecke klärte die RSV-Hintermannschaft den Ball zunächst, doch Plate wartete im Rückraum, zog aus 18 Metern ab und traf satt unten rechts (25.).

„Es gab auch kritische Phasen im Spiel“, befand Witt, „aber die haben wir überstanden.“ Ein aussichtsreicher Kopfball für die Gastgeber flog in der 38. Minute beispielsweise knapp über das Tor.

Ansonsten gelangen den Heiligenfeldern das eine oder andere Mal Entlastungsangriffe, „darüber haben wir Standards rausgeholt“, lobte Witt: „Außerdem hatte der Gegner noch ein, zwei Szenen, in denen wir ungeschoren davongekommen sind.“

Insgesamt war es aus der Sicht des Trainers „ein umkämpftes Spiel, das wir als verdienter Sieger beenden. So kann man’s machen.“ fs RSV Rehburg - SV Heiligenfelde 0:1 (0:1) - SVH: Wachtendorf - Rode (85. L. Godesberg), Behrens, Hansen, Meiners, Weber, T. Godesberg, Köhler, Plate, Heinsen (63. Albers), Gibek. Tor: 0:1 (25.) Plate. Schiedsrichter: Rainer Aschemann (TSV Bassum).