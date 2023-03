Köhler ruft den Abstiegskampf aus: Brinkums bitterer Knockout gegen Blumenthal kurz vor Schluss

Von: Julian Diekmann

Teilen

Gordy Mumpese hatte in der 74. Minute die große Chance zum 2:1. © diekmann

Strauchelnde Brinkumer werden von Blumenthal kurz vor Schluss noch schachmatt gesetzt. „Spätestens jetzt hat der Abstiegskampf begonnen“, erklärte Kevin Köhler. Bereits im Spielerkreis sprach der Trainer des Fußball-Bremen-Ligisten deutliche Worte.

Brinkum – Kevin Köhler war nach dem Abpfiff mächtig bedient. Nachdem er seine Fußballer nach der bitteren 1:2 (0:0)-Last-Minute-Heimpleite gegen den Tabellennachbarn Blumenthaler SV am Samstagnachmittag zum Spielerkreis beordert hatte, sparte er nicht mit Kritik. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass wir das Spiel noch verlieren“, motzte der Coach des strauchelnden Bremen-Ligisten Brinkumer SV: „Euch muss spätestens jetzt klar geworden sein, dass wir uns mitten im Abstiegskampf befinden.“

Lammers erledigt Brinkum im Alleingang

Dass es so weit kam, hatte vor allem an Blumenthals Kapitän Kilian Lammers gelegen. Der Mittelstürmer hatte praktisch im Alleingang dafür gesorgt, dass sich die Hausherren nun in der prekären Situation wiederfinden. Nur Sekunden nach Brinkums Führung durch William Hildebrand (48.) lupfte der Zwei-Meter-Hüne nach einem 40-Meter-Pass zum Ausgleich ein (49.). Kurz vor Schluss setzte der 28-Jährige die Brinkumer dann auch noch schachmatt (87.). „Ich weiß nicht, ob wir nach der Führung noch im Freudenmodus waren. Aber wie wir so einen langen Ball so blind mit zwei Spielern unterschätzen können, erscheint mir fraglich. So etwas darf uns natürlich nicht passieren“, ärgerte sich der BSV-Coach über den Ausgleich nur Sekunden nach der Führung: „Wir denken immer, wir sind der Brinkumer SV, haben schon genug Qualität, um solche Spiele zu gewinnen. Aber diese Qualität haben wir aktuell nicht. Das muss man ganz klar so sagen.“

„Aufgerieben im Eins-gegen-eins“

Qualität hin oder her, der Ausgleich so kurz nach der Führung hatte etwas mit Köhlers Spielern gemacht. „Danach war es einfach total zerfahren. Wir hatten überhaupt keine Kontrolle mehr über das Spiel, haben uns aufgerieben in Eins-gegen-eins-Situationen, hatten extrem viele Ballverluste“, analysierte der Trainer: „Und beim 1:2 hatten wir den Ball schon im Sechzehner erobert, fangen dann aber wieder an, ins Eins-zu-eins zu gehen.“

„Spätestens jetzt hat der Abstiegskampf begonnen“

Vor allem die Art und Weise, „wie wir solche Spiele am Ende noch verlieren“, sei zurzeit mehr als problematisch. „Der Abstand zu den Abstiegsrängen wird von Woche zu Woche immer dünner“, rechnet der Brinkumer Trainer vor und warnt zugleich seine Spieler: „Wenn die Mannschaften am Tabellenende erst mal in einen Flow kommen, kann es für uns ganz schnell nach hinten losgehen. Spätestens jetzt hat der Abstiegskampf begonnen.“

„Sonst kann die restliche Saison für uns noch ganz, ganz unangenehm werden“

Daher fordert Köhler nun, den Schalter so schnell wie möglich umzulegen. „Im Abstiegskampf geht es sehr viel um Mentalität. Wenn du siehst, was für eine Mentalität Blumenthal heute an den Tag gelegt hat, dann reicht es für uns zurzeit einfach nicht, dann verlierst du solche Begegnungen letztendlich. Das muss uns klar werden. Sonst kann die restliche Saison für uns noch ganz, ganz unangenehm werden.“

Nächster Gegner: Hemelingen

So weit wollen es seine Spieler aber nicht kommen lassen. Bereits am kommenden Sonntag beim starken Zweiten SV Hemelingen haben sie die Möglichkeit, ihrem Trainer zu zeigen, dass sie kein Mentalitätsproblem haben. Andernfalls könnten sie sich schneller im Abstiegsstrudel wiederfinden, als es ihnen lieb ist.