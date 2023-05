Beim TuS St. Hülfe-Heede kracht´s gewaltig: Quante rechnet knallhart ab - und Pekrul kontert

Von: Fabian Terwey

Teilen

Bald Teamkollegen: Alexander Quante (r.) wechselt vom TuS St. Hülfe-Heede zu Chris Brüggemanns TuS Wagenfeld. © krüger

Der Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga ist gerade perfekt, doch Ruhe kehrt beim TuS St. Hülfe-Heede keinesfalls ein - im Gegenteil: Kapitän Alexander Quante, der den Verein verlassen wird, attackiert vor allem den Vereinsvorsitzenden Rainer Weghöft und den ehemaligen Co-Trainer Viktor Pekrul, der ebenso deutlich auf die knallharten Vorwürfe antwortet.

Sankt Hülfe-Heede – Knapp 20 Jahre lang gab es für Alexander Quante nur den TuS Sankt Hülfe-Heede. Der 24-Jährige wohnt 400 Meter vom Fußballplatz entfernt, spielte nahezu sein ganzes Leben für den Zwei-Dörfer-Club aus Diepholz. Bis jetzt. Anfang Mai gab der treue Kapitän des Bezirksligisten bekannt, im Sommer zum Ligakonkurrenten TuS Wagenfeld zu wechseln. Dass er beim Absteiger eine Liga tiefer in der Kreisliga spielen wird, ist Quante egal. Er wollte weg von seinem Heimatverein. Das Aufzählen der Gründe dafür ist eine regelrechte Abrechnung. Knallharte Kritik übt er vor allem am Vereinsvorsitzenden Rainer Weghöft: „Ich habe viel versucht, um an seinem Stuhl zu rütteln, aber es hat nichts gebracht. Letztlich stehe ich nicht dahinter, was da passiert. Und ich wollte nicht mit vor die Wand fahren.“

Konfrontiert mit sämtlichen Vorwürfen, die Quante erhebt, will sich Weghöft vorerst nicht äußern. „Ich möchte dazu zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Das wird noch kommen“, kündigt er an.

Quante spricht schon jetzt – zuerst über die Entwicklung im Club, die ihm missfällt: „Es geht komplett verloren, was Sankt Hülfe ausgezeichnet hat“, beklagt er: „Früher kannten sich die meisten untereinander. Jetzt kommen viele Externe. Ich wüsste nicht, welche Zuschauer sich das angucken sollen.“

Auch die interne Kommunikation bemängelt der Kapitän. Das Gespräch über seine fußballerische Zukunft habe nicht Weghöft mit ihm geführt, „sondern jemand, den er vorgeschickt und der im Verein gar nichts zu sagen hat. Wertschätzung ist da also überhaupt nicht vorhanden. Nachdem ich Sankt Hülfe meinen Wechsel mitgeteilt hatte, kam auch kein Schade. Und das nach 20 Jahren. Das hat mich mitgenommen.“ Quante vermutet, ein „Störfaktor“ zu sein.

Einmal in Fahrt, legt der Defensiv-Allrounder offensiv nach: „Was sich der Vorsitzende leistet, ist alles sehr fragwürdig. Was er macht, hat nichts mit Ehrlichkeit zu tun. Die vermisse ich seit eineinhalb Jahren.“ Als Beispiel nennt er die Personalie Viktor Pekrul. Der spielende Co-Trainer war wegen interner Probleme, wie es damals hieß, Anfang Februar von seinem Posten zurückgetreten, aber als Berater im Verein geblieben. „Viktor war für uns als Mannschaft nicht mehr tragbar“, sagt Quante rückblickend: „Wir müssen uns nicht anschreien und beleidigen lassen. Wir sind immer noch Hobbykicker.“

Pekrul hatte bereits bei seinem Rücktritt davon gesprochen, „sehr viel von den Jungs“ zu verlangen und „vielleicht von der Einstellung her zu professionell“ zu sein. Angesprochen auf Quantes Kritik, sagt er: „Ich bin in meiner Karriere immer gut damit gefahren, den Leuten meine Meinung ins Gesicht zu sagen. Wenn einer vier Wochen lang immer wieder denselben Fehler macht, muss ich eine andere Tonart wählen, aber ich habe keinen Spieler beleidigt.“

Neben dem Umgang kritisiert Quante aber auch, dass sich Pekrul in jedem Spiel selbst aufgestellt habe – „auch wenn er nicht trainiert hat“. Der 40-Jährige entgegnet: „Im Endeffekt entscheide ich als Spielertrainer. Der Erfolg hat mir recht gegeben. Und im Übrigen habe ich mich auch so fit gehalten.“ In den 13 Bezirksliga-Spielen, in denen der regionalliga-erfahrene Pekrul laut Online-Portal fussball.de mitwirkte, erzielten die Sankt Hülfer acht Siege, ein Unentschieden und kassierten vier Niederlagen.

„Bis zur Winterpause haben wir um den Aufstieg gespielt“, meint Pekrul: „Leider Gottes haben sich dann Leute zusammengetan und gegen meine Person geekelt. Das Ergebnis hat man gesehen: Sie mussten ohne mich bis zum Ende um den Klassenerhalt zittern.“

Wir sind immer noch im Männerfußball. Wenn die Spieler damit nicht umgehen können, dann sind sie falsch und sollen lieber Golf spielen.

Unabhängig vom sportlichen Abschneiden hatten einige Spieler laut Quante unter Pekrul nicht weiterspielen wollen. Bei einem Gespräch habe Weghöft zugesichert, dass der damalige Co-Trainer keine Verbindung mehr zur ersten Mannschaft haben würde. „Und jetzt macht er plötzlich die Kaderplanung für die nächste Saison“, sagt Quante: „Mehr kann man sich nicht einmischen. Die Abmachung wurde damit gebrochen.“

Pekrul erklärt, dass er die für die kommende Saison engagierten Trainer Sergiy Dikhtyar und Yevhen Kushnir, der bereits jetzt in der „Ersten“ spielt, bei der Kaderplanung unterstütze – „unter anderem mit Rainer Weghöft, den ich sehr schätze, weil wir ähnlich sind. Wir wollen beide Erfolg.“

Die Mannschaft – und auch das ärgert Quante – sei beim Thema Trainer erst gar nicht beteiligt worden. Nils Jakobsen, für den Dikhtyar und Kushnir übernehmen, hört im Sommer auf. Und das, nachdem er den Dorfclub aus der 2. Kreisklasse bis in die Bezirksliga geführt hatte. Offenbar wollte der Verein die Trennung mehr als der Coach. „Das wurde uns einfach so mitgeteilt. Viele gehen auch, weil Nils nicht weitermacht. Und alle, die gehen, trauern dem Verein auch nicht nach“, betont Quante, den Andre Krause und Daniel Zimmermann nach Wagenfeld begleiten.

Weitere Abgänge werden vermutlich folgen, sind vom Verein aber bisher nicht bestätigt worden. Pekrul kündigt an, dass man sich von einigen Spielern trennen werde, „die mit dem Herzen nicht dabei sind und Fußball nicht lieben“.

Quante berichtet, dass er den Spaß am Fußball in Sankt Hülfe verloren habe: „Wir haben im letzten Jahr nichts zusammen gemacht. Nach dem Training haut jeder ab. Die Aufstiegsfeier hatten wir mit vier Leuten im Clubheim.“ Pekrul widerspricht auch da: „Ich war selbst dabei. Wir waren viel mehr und hatten eine lange Nacht.“

Aussage gegen Aussage – fest steht aber: Quante trägt ab Sommer das Wagenfelder Trikot. Arbeitskollege Chris Brüggemann, Torjäger beim Absteiger, habe ihm den Wechsel vorgeschlagen. Ein „offenes, ehrliches Gespräch“ mit Trainer Jürgen Damsch führte dann zum Ja-Wort. „In Wagenfeld – das ist eine Mannschaft“, so Quantes Eindruck. Den Teamgeist in Sankt Hülfe habe er dagegen arg vermisst: „Ich habe selten einen Haufen gesehen, der so kaputt ist.“