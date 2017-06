Nico Knacker verpasst in Lübbecke Podium

Lübbecke - Beim vierten Lauf des ADAC Opel Rallye Cups im Rahmen der ADAC Rallye Stemweder Berg ging es gänzlich knapp zu: Nach rund 135 Kilometern auf Zeit verpasste das junge deutsche Team Nico Knacker und Beifahrerin Ella Kremer das Podium um gerade einmal 0,6 Sekunden.

„Die diesjährige Ausgabe der ADAC Rallye Stemweder Berg wird mir wohl als eine der knappsten Entscheidungen in meiner bisherigen Motorsportkarriere im Gedächtnis bleiben. Doch das ist nun mal Motorsport. Hier kommt es auf jede Zehntelsekunde an. Wir können dennoch mit unserer Leistung zufrieden sein, das Ziel erneut als bestes deutsches Team erreicht zu haben.

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei meinem ganzen Team bedanken, das wieder perfekte Arbeit geleistet und unseren Opel Adam wieder repariert hat“, berichtete der Siedenburger Knacker im Ziel in Lübbecke.

Die ADAC Rallye Stemweder Berg startete vor wenigen Tagen im ostwestfälischen Lübbecke. Mit am Start natürlich auch Nico Knacker und Co-Pilotin Ella Kremer, die mit dem Ziel angereist waren, ihren Erfolg der letzten Veranstaltung im ADAC Opel Rallye Cup (Platz drei in Sachsen) zu wiederholen.

Und es lief von Beginn an gut für die beiden in deren Opel Adam. Der erste Tag mit fünf Wertungsprüfungen verlief ohne Probleme für das heimische Duo. Zwar beendeten Knacker/Kremer Tag eins „nur“ auf dem fünften Platz, doch zum Podest trennten sie gerade einmal zwei Sekunden. Es war also noch alles möglich.

Nachts schien Nico Knacker extrem gut geschlafen zu haben, denn er startete in den zweiten Tag prompt mit einer Bestzeit auf der 9,17 Kilometer langen Wertungsprüfung 6 („Lutternsche Egge 1“). Auch auf den beiden folgenden Wertungsprüfungen unterstrich der Siedenburger mit zwei zweitschnellsten Zeiten sein Können und kämpfte sich von Platz fünf auf Rang drei.

Kleines Drama in Prüfung 9

Auf Wertungsprüfung 9 bahnte sich jedoch ein kleines Drama an: Knacker traf mit der Front seines Autos einen Weidenzaun, der keinen unerheblichen Schaden am Fahrzeug anrichtete und ihn insgesamt zwölf Sekunden kostete. Dem Team rund um Knacker gelang es allerdings, im nächsten Service das Fahrzeug wieder vollständig herzurichten, sodass Knacker/Kremer ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Bei den letzten vier Wertungsprüfungen gab das junge deutsche Team noch einmal alles, um den dritten Platz zurückzuerobern. Am Ende fehlten dem heimischen Duo dünne 0,6 Sekunden.

Und wie geht es weiter? „Nun steht uns eine knapp zweimonatige Pause bevor. Und dann geht es zum Doppellauf im Rahmen der ADAC Rallye Deutschland. Dort begebe ich mich auf komplettes Neuland, denn dort bin ich noch nie gefahren. Deshalb freue ich mich umso mehr, beim deutschen WM-Lauf mit dabei zu sein und werde alles geben, um mich bestmöglich auf diese Veranstaltung vorzubereiten“, sagt der 20-jährige Rallye-Fahrer.

Knacker/Kremer liegen nun mit 76 Punkten auf dem vierten Gesamtplatz im ADAC Opel Rallye Cup. Der nächste Cup-Lauf erfolgt dann im Rahmen der ADAC Rallye Deutschland vom 18. bis 20. August im Saarland.