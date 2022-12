Löwinnen fahren selbstbewusst nach Hollenstedt

Von: Matthias Borchardt

Am rechten Flügel gefordert: Linkshänderin Anna Dehlfing (rechts) von der HSG Hunte-Aue Löwen muss bei ihren Würfen noch mehr variieren. © Terwey

Hollenstedt/Diepholz – Selbstbewusst und mit breiter Brust reist Handball-Frauen-Oberligist HSG Hunte-Aue Löwen am Samstag (Anwurf 17 Uhr) zum heimstarken TuS Jahn Hollenstedt. Nach fünf Siegen in Folge blickt Löwen-Kreisläuferin Kim Klostermann der Partie optimistisch entgegen: „Die Stimmung bei uns ist momentan richtig gut, und ich denke, wir brauchen uns auf gar keinen Fall zu verstecken.“ Die 24-Jährige weiß, was der Aufsteiger beherzigen sollte: „Es ist wichtig, dass bei allen die Einstellung stimmt und wir in der Abwehr wieder etwas aggressiver werden und das Angriffsspiel der Gegner früh unterbinden.“

Die Gastgeberinnen sind in der Max-Schmeling-Halle eine Macht, haben alle bisherigen vier Heimspiele gewonnen. Mit 219 Gegentoren nach neun Begegnungen stellen sie die beste Abwehr der Oberliga. Dreh- und Angelpunkt beim Tabellenfünften (11:7 Punkte) ist Spielmacherin Nele Nickel. Mit 71 „Buden“ ist sie nicht nur beste Werferin ihrer Mannschaft, sondern sie setzt auch ihre Mitspielerinnen in Szene. Zum jüngsten 27:27 beim MTV Tostedt steuerte sie acht Treffer bei, ihre Schwester Laura traf fünfmal. Löwen-Interimstrainer Klaus Klostermann lobt Nele Nickel: „Sie ist schnell, hat Zug zum Tor. Auf sie müssen wir besonders aufpassen.“ Der Neuling startet zunächst mit seiner bewährten 6:0-Abwehr, kann aber während der Begegnung auf eine andere Deckungsvariante umstellen.

„Wir wollen Gas geben und an die Leistung aus dem Spiel in Tostedt anknüpfen“, unterstreicht Löwen-Kapitänin Lea Hillmer. Dort feierte der Tabellendritte (14:6 Zähler) beim 36:28 seinen ersten Auswärtssieg. Die Leistungsträgerin fordert: „Jetzt gilt es, auch auswärts die nötige Sicherheit zu holen.“

Personell fehlen bei den Gästen neben Laura Scheper (Außen- und Innenbandriss im linken Sprunggelenk) noch Alena Meyer und Laura Oehlmann (beide privat verhindert). Für Torhüterin Laura Winkler (Dienstreise) springt erneut Svenja Gatzemeier in die Bresche. Fraglich ist, ob die zuletzt wegen eines grippalen Infekts fehlende Madeline Matos Ferreira mitwirken kann. Das trifft auch auf die schnelle Sophie Solomachin zu, die angeschlagen (Kniebeschwerden) ist. Sollte Matos Ferreira passen müssen, könnte Torjägerin Karla Witte durchaus am linken Flügel beginnen.

Die „Lady Lions“, die wieder ihren auffälligen Bus nach Hollenstedt einsetzen (Abfahrt 12.30 Uhr in Diepholz von „Nadtila“) und von einigen Fans (noch sind Plätze frei) begleitet werden, wollen die über zweistündige Rückfahrt (160 Kilometer) nicht mit leeren Händen antreten. Das hofft auch Kim Klostermann: „Mit den letzten zwei Heimsiegen sind wir alle top motiviert und wollen so auch die nächsten zwei Auswärtspunkte holen.“ Der 60-jährige Interimstrainer sieht die Chancen fifty-fifty: „Das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Wir müssen von Beginn an hellwach sein.“