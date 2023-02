„Wir werden jetzt gejagt“: Löwinnen-Coach Klaus Klostermann über die neue Rolle als Spitzenreiter

Von: Matthias Borchardt

Am linken Flügel erste Wahl: Madeline Matos Ferreira von der HSG Hunte-Aue Löwen überzeugte zuletzt gegen den TV Oyten und traf im Hinspiel gegen die HSG Osnabrück achtmal. © Krüger

Sie strotzen vor Selbstvertrauen nach neun Siegen in Folge: Handball-Frauen-Oberliga-Spitzenreiter HSG Hunte-Aue Löwen reist am Samstag (Anwurf: 18.00 Uhr in Hellern) als Favorit zur HSG Osnabrück. Doch Vorsicht ist geboten: Der Tabellenzehnte stellt in Rückraumakteurin Lisa Meyer die beste Werferin der Oberliga Nordsee. Die 23-Jährige führt mit 126/46 Treffern die Torschützenliste an. Sie fehlte bei der 23:39-Niederlage im Hinspiel in Diepholz genauso wie Rechtsaußen Carla Nikolaus (55 „Buden“). Was dieses Duo leisten kann, das erfuhr zuletzt der TV Neerstedt beim 28:39. Meyer (8/3) und Nikolaus (7) trugen maßgeblich zum vierten Heimsieg bei.

Diepholz/Osnabrück – Löwen-Trainer Klaus Klostermann hat Respekt vor dem Gegner: „Das wird ein ganz anderes Spiel, nicht zu vergleichen mit der Mannschaft aus der Hinbegegnung. Das ist eine Herausforderung für uns.“ Eines gibt er nach dem 35:33-Erfolg über Titelfavorit TV Oyten zu bedenken: „Wir werden jetzt gejagt, müssen uns gut vorbereiten.“ Bange ist dem 60-Jährigen aber trotzdem nicht: „Wir haben einen super Teamgeist. Da kämpft jeder für jeden, und wir haben eine gute Abwehr.“ Er vertraut der bewährten 6:0-Formation, ist allerdings im Spiel in der Lage, entsprechend zu reagieren. Der Löwen-Coach kann sich vorstellen, dass Lea Hillmer gegen Lisa Meyer deckt. Die wurfstarke Linkshänderin kommt auch gern über die Mitte.

Einige Löwinnen fallen aus

Personell gibt es erneut Abstriche, denn beim Aufsteiger fehlen Ex-Bundesliga-Akteurin Kristina Logvin (weiterhin krank), Sophie Solomachin (lädiertes Knie), Anna Dehlfing (Kreuzbandriss), Julia Bahr (beruflich unabkömmlich), Laura Oehlmann und Aileen Greiner (beide privat verhindert).

Hillmer: „Wichtig ist, dass wir in der Deckung sicher stehen“

Löwen-Kapitänin Lea Hillmer ist trotz der Ausfälle zuversichtlich: „Wir werden Osnabrück nicht auf die leichte Schulter nehmen, haben gut trainiert. Wichtig ist, dass wir in der Deckung sicher stehen und über die erste und zweite Welle schnell nach vorn spielen.“

Gläser kümmert sich um die Abendgestaltung

Klare Aufgabenverteilung: Bei der HSG Hunte-Aue Löwen hat jede Spielerin noch ein Nebenamt abseits der Platte. Larissa Gläser zum Beispiel zählt zum Trio der „Veranstaltungs-Managerinnen“, wie die Kreisläuferin verrät. Ihr nächstes Projekt: die Abendgestaltung nach dem Spiel bei der HSG Osnabrück. „Vielleicht wollen einige von uns danach noch in Osnabrück feiern gehen“, sagt die 27-Jährige. Mit dem entsprechenden Ergebnis vorab sollte da die nötige Stimmung aufkommen. Und nach der Schlusssirene ist der Abend ja noch jung.

Für Fans ist Platz im Bus

Zumindest um den Hinweg müssen sich die Löwinnen nicht kümmern, denn Andreas Pörschke steuert wieder den schicken Mannschaftsbus. „Für 55 Fans haben wir Platz“, wirbt der Gönner um die Mitfahrt. Treffpunkt ist um 15.00 Uhr am Restaurant „Nadtila“ in Diepholz.

Gläser würde sich über die entsprechende Hilfe von der Tribüne freuen: „Unsere Fans pushen uns – und es ist Wahnsinn, wie unsere Werbung ankommt. Auf Instagram haben wir schon 1 000 Follower.“