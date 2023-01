Klostermann und Mosel bleiben Trainer: Löwinnen laden zu Turnier, Karla Witte wieder fit

Von: Matthias Borchardt

Setzen ihre Arbeit fort: Klaus Klostermann und Medea Mosel trainieren die Oberliga-Frauen der HSG Hunte-Aue Löwen bis zum Saisonende. © Borchardt

Nach der Weihnachtspause starten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hunte-Aue Löwen wieder durch, bereiten sich am Sonntag mit dem eigenen Turnier um den Sparkassen-Cup auf den weiteren Saisonverlauf vor. Sechs Mannschaften (vier Oberligisten und zwei Landesligisten) messen sich ab 10 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle. „Das ist ein intensives Trainingspensum. Wir wollen den Rhythmus finden und uns richtig auf das Heimspiel am 13. Januar gegen den TV Dinklage vorbereiten“, unterstreicht Ulrich Preen, Sportlicher Leiter bei den Löwinnen. Er hat das Turnier auf die Beine gestellt.

Diepholz – Eine wichtige Personalentscheidung verkündete Löwen-Coach Klaus Klostermann: „Wir machen bis zum Saisonende weiter – das ist der Plan.“ Der 60-Jährige bildet zusammen mit Medea Mosel weiterhin ein Trainer-Duo. Das war nach dem Rücktritt von Übungsleiter Mario Mohrland kurz vor dem ersten Spieltag auch der ausdrückliche Wunsch der Mannschaft.

Turnier

In der Gruppe A treffen die Gastgeberinnen als Tabellendritter der Oberliga Nordsee auf GW Mühlen (Fünfter der Landesliga West) und die HSG Schaumburg-Nord (Platz 13 der Oberliga Niedersachsen). Der Gruppe B gehören der TV Neerstedt (Rang elf der Oberliga Nordsee), die SG Handball Ibbenbüren (Dritter nach der Vorrunde 1 der Oberliga Westfalen) und der Elsflether TB (Zweiter der Landesliga Nord) an. Sämtliche Vorrunden-Partien gehen über jeweils 40 Minuten – ohne Pause und Seitenwechsel. Die drei Spiele der Endrunde dauern je 30 Minuten. Das Finale der Gruppensieger beginnt um 17.30 Uhr.

Sparkassen-Cup“ der HSG Hunte-Aue-Löwen (Sonntag, 08.01.2023) Gruppe A: Löwinnen - GW Mühlen (10.00), GW Mühlen - Schaumburg-N. (12.00), Schaumburg-Nord - Löwinnen (14.00); Gruppe B: Elsflether TB - Ibbenbüren (11.00), TV Neerstedt - Elsflether TB (13.00), Ibbenbüren - TV Neerstedt (15.00);

Spiel um Platz fünf (16.00), Spiel um Platz drei (16.45), Finale (17.30).

Nach zuletzt sieben Siegen in Folge wollen die Löwinnen den Zuschauern zum Jahresauftakt erneut etwas bieten. Rückraumakteurin Lina Witte freut sich auf das erste Highlight: „Wir haben auf jeden Fall Lust, endlich wieder Handball zu spielen und sind motiviert, in eigener Halle ein spannendes Turnier zu absolvieren. Ich schätze unsere Chancen ganz gut ein. Wenn wir alle konzentriert und engagiert dabei sind, können wir das Turnier gewinnen.“ Die 25-Jährige hat ihren grippalen Infekt auskuriert. Sie fehlte im letzten Spiel des Jahres 2022 beim 31:22-Erfolg in Neerstedt. Ihre Schwester Karla hatte sich in dieser Begegnung bei einem Sturz auf den Hinterkopf eine leichte Gehirnerschütterung und Kopfprellung zugezogen. Die Torjägerin ist am Sonntag wieder dabei, kann zum Auftakt um 10 Uhr gegen GW Mühlen mitwirken.

Laura Scheper wieder im Training

Fehlen werden dem Oberliga-Neuling Kristina Logvin (privat verhindert), Kim Klostermann (Skiurlaub), Anna Dehlfing (Verdacht auf Kreuzbandriss im Knie), Sophie Solomachin (lädiertes Knie) und Laura Winkler (beruflich verhindert). Kreisläuferin Laura Scheper hat nach verheiltem Außen- und Innenbandriss im linken Sprunggelenk wieder trainiert, soll sporadisch zum Einsatz kommen. „Wir haben noch eine lange Saison vor uns, wollen in Tritt kommen und Alternativen ausprobieren“, sagt Klaus Klostermann, der vermutlich zwei oder drei Spielerinnen aus der Regionsoberliga-A-Jugend einsetzen will. Er nutzt die drei Turnier-Spiele auch zum Testen.