Klostermann hört nach der Serie als Trainer auf

Barnstorf/Lemförde - In Handball-Kreisen ist es schon seit geraumer Zeit kein Geheimnis mehr, nun ist es offiziell: Sowohl bei den Handballerinnen der HSG Barnstorf/Diepholz als auch beim TuS Lemförde wird in der kommenden Spielzeit 2017/18 ein neues Gesicht an der Seitenlinie zu sehen sein.

So signalisierte Barnstorfs aktueller Trainer Klaus Klostermann den Verantwortlichen der HSG schon vor einigen Wochen, dass es für ihn die vorerst letzte Saison als Coach der ersten Frauenmannschaft sei. Er trainierte den Kern des Teams schon seit der D-Jugend und führte seine Truppe im Seniorenbereich sogar bis in die Landesliga Weser-Ems. „Nach über zehn Jahren auf der Trainerbank wollte ich nun kürzer treten. Das Highlight meiner Amtszeit war sicherlich der Landesliga-Aufstieg vor zwei Jahren“, blickt der Barnstorfer Übungsleiter zufrieden zurück.

+ Marco Winter hört nach der Saison als Frauen-Trainer beim TuS Lemförde auf. © Pundt

Bei seinem Nachfolger handelt es sich für die Spielerinnen allerdings keineswegs um einen völlig Unbekannten: HSG-Urgestein Bernd Öhlmann, der aktuell noch die zweite Damenmannschaft der Barnstorferinnen betreut und sich seit Jahren auch in mehreren Jugendteams erfolgreich engagiert, wird in der kommenden Saison neuer Chefcoach. Er möchte den Landesliga-Absteiger mittelfristig höherklassig etablieren und zu einem Aushängeschild in der Region entwickeln.

Kleimann bald in Doppelfunktion

Währenddessen möchte auch Ligakonkurrent TuS Lemförde in der neuen Spielzeit an die erfolgreiche Saison als Liganeuling anknüpfen. Marco Winter, der den aktuellen Tabellenfünften in der Landesklasse Weser-Ems erst vor gut einem Jahr von Paul-Hermann Broi übernahm, schafft es aus zeitlichen Gründen nicht mehr, die junge Truppe optimal zu betreuen und informierte den TuS-Vorstand ebenfalls schon vor Wochen über seinen Abschied zum Saisonende. Mit Alex Kleimann verpflichteten die Lemförder Offiziellen nun den bisherigen Coach vom Kontrahenten TV 01 Bohmte. Kleimann, der einst als Spieler in der Oberliga auflief und auch schon seit mehreren Jahren in Bohmte als Trainer arbeitete, übernimmt neben der ersten Damenmannschaft des TuS auch die weibliche A-Jugend, die in der vor Kurzem zu Ende gegangenen Verbandsligasaison (B-Jugend) den vierten Platz belegte und sich ab Mai sowohl für die Landesliga als auch für die Vorrunde zur Oberliga qualifizieren muss.

Durch Kleimanns Doppelfunktion möchte der Verein insbesondere die A-Jugendlichen optimal an den Damenbereich heranführen und die Kooperation zwischen Jugend- und Seniorenbereich weiter verbessern. Lemfördes aktueller Trainer Winter freute sich über die Verpflichtung des Bohmters und sieht den TuS auf der Trainerbank für die kommende Saison gut aufgestellt: „In meinen Augen ist das eine sehr gute Lösung.“

bp