Meine Wunschelf: TuS Sulingens Trainer Bi Ria setzt auf „Giftzwerg“ und „Juwel“ im DFB-Team

Von: Fabian Terwey

Iman Bi Ria Trainer TuS Sulingen © Rehnert, Malte

Iman Bi Ria kann sich noch gut an das WM-Finale 1990 erinnern. Als Sechsjähriger fieberte der heutige Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen mit Deutschland mit – besonders mit Jürgen Klinsmann, der nach dem 1:0 gegen Diego Maradonas Argentinier mit seinen Teamkollegen den WM-Pokal in den Römer Nachthimmel stemmte. „Ich hatte selbst gerade angefangen, Fußball zu spielen – und Klinsmann war für mich als Stürmer das große Idol“, erinnert sich der heute 38-Jährige, der nach einem Besuch bei Verwandten im Alter von zweieinhalb Jahren mit seinen Eltern aus dem Iran nach Deutschland gezogen war. Beiden Ländern drückt der sechsfache iranische Nationalspieler bei der anstehenden WM in Katar die Daumen und stellt für die Kreiszeitung seine favorisierte DFB-Elf auf.

Torhüter

Auch Marc-Andre ter Stegen ist für Bi Ria „ein sehr, sehr guter Torwart, aber als Bayern-Fan ist Manuel Neuer für mich eine Macht“ und damit gesetzt. Nicht nur Neuers Torhüter-Qualitäten überzeugen den Sulinger Coach, sondern auch dessen fußballerische Stärke: „Er ist zudem der Kapitän und Kopf der Mannschaft.“

Abwehr

Antonio Rüdiger ist für Bi Ria „der mit Abstand beste deutsche Verteidiger. Nach seinem Wechsel zu Real Madrid hat er nochmal an Dynamik und Zweikampfstärke gewonnen.“ Auch Nico Schlotterbeck habe „einen Riesenschritt gemacht“ und ist beim TuS-Coach als „abgeklärter linker Innenverteidiger gesetzt“. Als rechten Außenverteidiger wählt Bi Ria Niklas Süle: „Er ist zwar kein richtiger Außenverteidiger wie einst Roberto Carlos oder Marcelo, aber er besitzt Schnelligkeit, Robustheit, hat eine Pferdelunge und auch eine gute Technik.“ Letzteres schätzt Bi Ria auch am linken Außenverteidiger David Raum: „Er unternimmt zudem gute Flankenläufe.“

Mittelfeld

In der Zentrale setzt Bi Ria auf eine Doppelsechs. Dort sei Ilkay Gündogan „wegen seiner Technik und Pässe nicht wegzudenken“. Daneben läuft beim Sulinger Coach „Giftzwerg Joshua Kimmich“ auf: „Er ist ein Drecksack, geht voran und ist trotz seiner 1,77 Meter kopfballstark.“ Davor auf der Zehn lässt Bi Ria Jamal Musiala wirbeln: „Ein Juwel. Er macht den Unterschied aus und ist torgefährlich.“ Auf den Flügeln spricht sich der Bayern-Fan für Leroy Sane und Serge Gnabry aus: „Sane hat Speed, geht in die Räume und ist in Form. Gnabry bringt ebenfalls Tempo mit.“

Angriff

Als einzige Spitze wählt Bi Ria „Phänomen“ Thomas Müller: „Er muss mit seiner Turnier-Erfahrung immer spielen.“

Iman Bi Rias Wunschelf für das DFB-Team bei der WM © Kreiszeitung

Deutschland schafft‘s...

...laut Bi Ria mindestens bis ins WM-Halbfinale.

Weltmeister wird . . .

...für Bi Ria Deutschland: „Ich tippe immer auf das DFB-Team, weil es eine Turniermannschaft ist. Ich denke aber auch, dass Brasilien sehr stark ist.“ fat

