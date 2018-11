Sulinger Festspiele auch beim 2:1 gegen Eilvese

Klenke – der knipsende Keeper

+ © Schlickmann Lauritz Mühlenhardt (l.) und sein TuS Sulingen II setzten sich mit 2:1 gegen Eilvese durch. © Schlickmann

Sulingen - Von Felix Schlickmann. Der TuS Sulingen II ist und bleibt das Team der Stunde. Selbst die schier übermächtige Fußballmannschaft vom bisherigen Bezirksliga-Spitzenreiter STK Eilvese schaffte es am Samstag vor 120 Zuschauern nicht, die Spieler von Trainer Mustafa Cali aufzuhalten. Gegen Eilvese gab es für den TuS beim 2:1 (1:0) den neunten Sieg in Serie, seit 15 Spielen in Folge sind die Sulestädter ungeschlagen. Die letzte Niederlage kassierten sie am zweiten Spieltag – in Eilvese.