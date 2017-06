Die Kleinerts: Eine schrecklich „verrückte“ Tischtennis-Familie

Bramstedt - Von Carsten Drösemeyer. Keine Frage: Das in Bramstedt wohnende Ehepaar Denise und Thorsten Kleinert kennt im Tischtenniskreis Diepholz nahezu jedes Kind. Kein Wunder, da Thorsten schon für den damaligen Bezirksligisten TuS Syke sowie für den TSV Heiligenrode in der Verbandsliga auf Punktejagd ging, und Gattin Denise erst die SG Diepholz bis in die Oberliga führte und anschließend mit Heiligenrode sogar noch eine Spielklasse höher in der Regionalliga erfolgreich war.

Wer sich in der hiesigen Region (und auch darüber hinaus) für Tischtennis interessiert, dem ist der Name Kleinert also mit Sicherheit ein Begriff. Weniger bekannt ist hingegen, dass der Apfel offenbar nicht allzu weit vom Stamm fiel. Sowohl die zwölfjährige Tochter Emily als auch Filius Daniel (18) verstehen es ebenfalls, mit dem Tischtennisschläger umzugehen. So glänzte Nesthäkchen Emily zuletzt bei der Jugend-Kreisrangliste mit zwei Silbermedaillen und verstärkt zur neuen Saison den TSV Heiligenrode III in der Bezirksklasse. Für die „Spätberufene“ (zuerst galt ihr Interesse dem Korbball) eine schöne Bestätigung, sich das richtige Hobby ausgesucht zu haben. Entsprechend selbstbewusst steckt sie sich durchaus anspruchsvolle Ziele: „Es wäre toll, wenn ich später mal so gut wie meine Mutter werden würde.“

Vater hat seinen Sohn unterschätzt

Das wäre dann allerdings sehr gut. Auszuschließen ist es indes nicht. Schließlich machte es Daniel Kleinert ja in beeindruckender Manier vor, wie man ein Elternteil in den Schatten stellt. Ab der neuen Spielzeit schlägt der frischgebackene Abiturient für den ASV Grünwettersbach II in der 3. Liga auf – eine Spielklasse, die Familienoberhaupt Thorsten nie mit dem Schläger in der Hand gesehen hat.

Dabei hatte Kleinert senior seinem Spross eine derartige Karriere zunächst gar nicht zugetraut. „Anfangs hätte es mich schon gefreut, wenn aus Daniel ein ordentlicher Bezirksklassenspieler geworden wäre“, räumt der 52-Jährige freimütig ein.

Kaum Förderung seitens des Verbandes

Nun, das wurde sein Sohn nicht. In einer so niedrigen Klasse war er nämlich nie aktiv. Vielmehr glänzte er schon zu Jugendzeiten in der Niedersachsenliga mit einer sensationellen 53:6-Bilanz und kam auch in seinem ersten Herrenjahr in Jever in der Verbandsliga auf eine nahezu ausgeglichene Bilanz. Wohlgemerkt praktisch ohne die Förderung des niedersächsischen Tischtennisverbandes, wie Daniel Kleinert erzählt: „Ich kam mir da eher wie ein Noppen-Quotenspieler vor. Die Angriffsspieler wurden gefördert, ich als Abwehrspieler eher nicht so.“

Also verließ der Defensivspezialist bereits als Zwölfjähriger den Landeskader und wurde fortan ausschließlich von Vater Thorsten trainiert. Sicherlich keine schlechte Wahl, da dieser früher schon die Damenmannschaft von Bad Driburg zur Deutschen Vizemeisterschaft gecoacht hatte.

„Mein Dad ist als Trainer ein harter Hund“

Doch würde es auch klappen, den eigenen Sohn zu trainieren? Und wie es funktionierte: Über die Stationen Langförden (Verbandsliga), Hude (Oberliga) und Schwalbe Tündern, wo Kleinert junior in der Regionalliga mit einer bärenstarken 19:14-Bilanz glänzte, ging Daniel seinen Weg, der ihn jetzt in die dritthöchste deutsche Liga führt. Nicht übel für einen Abwehrstrategen, dem Punkte bekanntlich schwerer in den Schoß fallen als Angriffsspielern der Marke „Haudrauf“.

Das harte Training von Thorsten Kleinert scheint sich also bezahlt gemacht zu haben. Wobei der 52-Jährige durchaus auf eine „Mischung aus Disziplin und Spaß“ setzt. Eine Aussage, für die er indes leichten Einspruch seines Sohnes erntet: „Also mein Dad ist als Trainer schon eher der harte Hund.“

Aber einer, für den stets das Wohl seines Sprosses absolute Priorität hatte. Deshalb hofft Kleinert senior auch, dass der Junior nicht „alles auf die Karte Tischtennis setzt. Die wenigsten Tischtennisspieler werden in der Regel reich. Es wäre besser, wenn Daniel dazu noch einen vernünftigen Beruf lernt“.

Die kleine Schwester steht schon in den Startlöchern

Da kann ihn sein Filius aber umgehend beruhigen: „Ich gehe nicht davon aus, dass es zum Erstligaprofi bei mir reichen wird. Wenn ich ein guter Zweitligaspieler werden sollte, wäre das völlig ok. Dazu dann noch vielleicht ein Job bei einem Tischtennis-Hersteller oder als Physiotherapeut – und alles wäre gut.“

Zunächst steht aber nur Tischtennis im Vordergrund. Zwar absolviert Daniel Kleinert im Karlsruher Ortsteil auch sein soziales Jahr, aber seine Karriere bei der Bundesliga-Reserve von Grünwettersbach steht natürlich an erster Stelle. Vielleicht sogar wieder an der Seite seines alten Herren, der als Trainer von Grünwettersbach II gehandelt wird. Passen würde es. Schließlich eilt das Kleinert-Duo seit Jahren von Erfolg zu Erfolg. Oder vielmehr das Kleinert-Quartett: Eine ähnliche Entwicklung bei Emily Kleinert (vielleicht mit Mutter Denise als Trainerin) ist in der Zukunft absolut denkbar.