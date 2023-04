Rehden und der „kleine Unterschied“

Von: Cord Krüger

Teilen

Nicht mit leeren Händen will Kristian Arambasic am Freitagabend aus Drochtersen zurückkehren. Bisher blieb der Coach mit Rehden dort tatsächlich stets unbesiegt. Und er hofft, dass es nach diesem Duell auch nächste Saison ein Aufeinandertreffen zwischen beiden Regionalligisten gibt – mit ihm als BSV-Trainer. © Krüger

Einiges spricht für den Regionalliga-Vierten Drochtersen / Arambasics Bekenntnis zum BSV

Drochtersen/Rehden – „Positive Signale“ habe er von der Spitze des BSV Rehden empfangen, sagt Kristian Arambasic. Der Coach des Fußball-Regionalligisten freut sich über die Anzeichen, dass der Verein auch über die kommende Saison hinaus mit ihm weitermachen will. „In den nächsten Wochen gehen wir in die grundsätzliche Diskussion, denn wir müssen eine A- und eine B-Lösung abklären“, sagt der Mann, der bei den Schwarz-Weißen seit Januar vorigen Jahres an der Seitenlinie dirigiert. Mit Variante A meint er den Klassenerhalt, „wovon ich fest ausgehe“. Mit Variante B den erstmaligen Abstieg aus der Viertklassigkeit nach dem Aufstieg 2012. „Wir müssen absprechen, was der Verein dann vorhat“, schildert der 45-Jährige, der den Alltag und das Umfeld beim aktuellen Tabellen-15. „sehr zu schätzen weiß“.

Sein mittelfristiges Vorhaben: „Ich möchte die Umbruchphase, die ich in der Mannschaft eingeleitet habe, fortsetzen.“ Sein vordringliches Ziel: der Klassenerhalt. „Und darauf lege ich zurzeit den Schwerpunkt.“ Um schnell die dafür nötigen Punkte einzusammeln. Möglichst sechs davon über die Ostertage mit dem Derby am Gründonnerstagabend gegen BW Lohne und Ostermontag gegen Borussia Hildesheim – beides direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Und zuvor vielleicht überraschende Zähler an diesem Freitag ab 19.00 Uhr beim heimstarken Tabellenvierten SV Drochtersen/Assel. „Ein Bonusspiel“, nennt der 45-Jährige das ungleiche Duell, um gleich darauf zu ergänzen: „Eigentlich müssen wir jetzt in jedem Spiel punkten.“

Vucancic vorerst raus 15 Minuten – keine üppige Gesamt-Einsatzzeit für einen, der seit Oktober zum Regionalliga-Kader des BSV Rehden zählt. Doch in den ersten Wochen fehlte Denis Vukancic die Spielberechtigung, dann war auch schon fast Winterpause – und zuletzt stand der 21-jährige Mittelfeldspieler nicht mehr im Kader. Aus privaten Gründen, die sein Trainer Kristian Arambasic nicht näher erläutern will. Doch eben diese Umstände hätten nun dazu geführt, „dass Denis vorläufig nicht mehr bei uns ist. Aufgrund seiner aktuellen Situation haben wir uns darauf geeinigt, dass er erst mal nach Hause zu seiner Familie fährt und wir im Sommer mal schauen, wie es ihm geht.“

Unter seiner Regie gelang dies gegen die Kehdinger bisher immer – mit drei Unentschieden in der Liga. Hinzu kam der Halbfinalsieg vor fast einem Jahr im Niedersachsenpokal-Halbfinale. „Vielleicht bin ich gegen diese Mannschaft so etwas wie der Glücksbringer“, hofft Arambasic auf das nötige Fortune gegen einen unbequemen Gegner: „Drochtersen kann befreit aufspielen, weil nach unten, aber auch nach oben nicht mehr viel geht.“ Darüber hinaus warnt er vor der zweitbesten Abwehr der Klasse (32 Gegentreffer) und dem starken Sturm: „Drochtersen hat schon 50 Tore geschossen, wir erst 29. Das ist ein kleiner Unterschied.“

Zudem laufe die Spielvereinigung fast immer mit der gleichen Startelf auf – ein Vorteil im Vergleich zu den personell oft gebeutelten Gästen. Doch selbst, wenn dem Übungsleiter diesmal in Person von Mustafa Fatiras (Knieprobleme), Jan Roschlaub (Leistenbeschwerden) und Kerem Sahan (Patellasehnenreizung) sowie den drei im Aufbautraining befindlichen Karam Han, Alexander Schmitt und Serhat Koruk gleich sechs Mann fehlen, relativiert der Pädagoge: „Alle waren zuletzt nicht erste Wahl. Wir haben also unsere eigentliche Mannschaft zusammen.“

Eine Mannschaft, die ihn trotz der jüngsten 0:1-Niederlage gegen Teutonia Ottensen nicht enttäuschte: „Wenn wir diese Leidenschaft, diesen Willen und diese Disziplin weiter auf den Rasen bringen, wird es nicht einfach, gegen uns zu gewinnen“, urteilt Arambasic. ck