Kleine Sudweyher Sensation

Ristedt - Von Gerd Töbelmann. Der zweite Spieltag in der Gruppe A beim 19. Fußball-Turnier um den Ristedter „Württemberg-Cup“ förderte gestern Abend vor 250 Zuschauern einige überraschende Vorentscheidungen zu Tage. Durch das 2:1 gegen den Bezirksligisten SV Heiligenfelde steht der TuS Sudweyhe (Bezirksliga) damit mit sechs Punkten schon mindestens im Spiel um Platz drei am kommenden Freitag. Dagegen ist Ristedt einmal mehr für Bremen-Liga-Meister Brinkumer SV kein gutes Pflaster, denn das Team von Trainer Dennis Offermann unterlag dem Landesligisten TuS Sulingen (nun ebenfalls sechs Punkte) mit 2:3 und kann die Finalrunde nicht mehr erreichen.

SV Heiligenfelde - TuS Sudweyhe 1:2 (0:0): Im ersten Abschnitt wirkten die Sudweyher etwas engagierter im Spiel nach vorn und hätten auch in Führung gehen können, doch in der vierten und 20. Minute verpasste Tobias Hall den Torerfolg, weil er zu lange mit dem Abschluss gewartet hatte oder aber im letzten Moment geblockt wurde. „Da hätten wir treffen können“, fand auch Sudweyhes Co-Trainer Marcus Pieprzyk. SVH-Coach Torben Budelmann war mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden: „Da war richtig Sand im Getriebe.“

In der zweiten Halbzeit wurde das Match ausgeglichener. Für Heiligenfelde hätte der aus Bramstedt gekommene Alexander Matissek treffen können, doch TuS-Keeper Jannik Theiß hielt glänzend (41.).

Die Tore fielen dann auf der anderen Seite. In der 44. Minute brachte Julian Heusmann den TuS mit einem Freistoß, den Keeper Jörn Wachtendorf hätte halten können, mit 1:0 in Führung. Die Entscheidung zum 2:0 besorgte dann Stephen Bohl mit schnell ausgeführtem Freistoß (70.). Im Gegenzug verkürzte Malte Löffler per Kopfball auf 1:2, doch kurz danach war Schluss. „Insgeheim hatten wir nach unserem Sieg gegen Brinkum gehofft, dass wir in die Finalrunde kommen. Toll, dass es jetzt geklappt hat“, freute sich Pieprzyk, der mit dem TuS nun am Dienstag gegen Sulingen um den Gruppensieg spielt.

Brinkumer SV - TuS Sulingen 2:3 (0:2): Im Vergleich zum mühsamen 1:0-Sieg gegen Heiligenfelde stand gestern eine stark verbesserte Sulinger Mannschaft auf dem Platz. Da wurde von hinten raus richtig gut kombiniert und vorn sorgten Salam Garaf, Ramien Safi und auch Mehmet Koc für richtig Betrieb. In einigen Phasen wurde Brinkum richtig vorgeführt.

In der fünften Minute war es dann auch der ehemalige Rehdener A-Juniorenspieler Safi, der aus elf Metern völlig freistehend das 1:0 erzielte. Sturmpartner Garaf war dann in der zwölften Minute zum 2:0 erfolgreich, als der 25-Jährige einen zu kurzen Rückpass von Calvin Helms erlief und Brinkums Keeper Benjamin Schimmel auch noch tunnelte. Zudem traf Pascal Löhmann noch die Latte (24.).

Auch nach der Pause war Sulingen klar besser und kam in der 40. Minute durch Safi zum 3:0. Das Brinkumer 1:3 (59.) erzielte der eingewechselte Marcel Dörgeloh mit seinem Schuss aus 13 Metern. Unmittelbar vor dem Abpfiff schaffte Jakob Raub noch das 2:3. Und diese beiden Gegentore ärgerten Sulingens Trainer Maarten Schops: „Das hätte nicht sein müssen, aber nach vorn war das gut.“