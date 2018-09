Kleemann hält den Punkt fest

Melchiorshausens Torhüter wehrt in Woltmershausen Elfmeter von Ehresmann ab – 1:1

+ Markierte am Samstag in Woltmershausen den Ausgleich zum 1:1: Marvin Nienstermann (l.), Mannschaftskapitän beim Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen. Er nahm eine Kopfball-Vorlage von Abdessamad Sabbar auf. - Foto: Töbelmann

Woltmershausen - Der TSV Melchiorshausen bleibt auch nach fünf Begegnungen in der Bremer Fußball-Landesliga ungeschlagen. Der Spitzenreiter hatte am Samstag Torhüter Sascha Kleemann das 1:1 (0:1) beim TS Woltmershausen zu verdanken, denn er hielt in der fünften Minute der Nachspielzeit einen von Rigo Ehresmann geschossenen Strafstoß.