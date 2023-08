Birkumer SV vor Pokalspiel gegen Neustadt: Klaus Langes Comeback für mehr Kondition – Coach Bi Ria holt Brinkums Athletik-Coach zurück

Von: Cord Krüger

Gut drauf: Am Freitagabend gegen Arsten gelangen Nuhat Kacar (r.) zwei Tore – beste Eigenwerbung für einen erneuten Platz in Brinkums stark besetzter Offensive. © Töbelmann

Klaus Lange lässt wieder die Socken qualmen! Nach einer zwischenzeitlichen Auszeit als Athletik-Coach des Brinkumer SV hat dessen neuer Trainer Iman Bi Ria den Ausdauer-Experten jetzt wieder für die Bremen-Liga-Fußballer gewonnen. „Klaus ist einfach ein Super-Typ“, sagt Bi Ria über den Mann, der schon dessen Tochter bei den Leichtathleten des FTSV Jahn Brinkum betreut hatte: „Er leistet sehr gute Arbeit – und ich lasse ihn machen.“

Brinkum – So kümmerte sich der inzwischen bereits 77-Jährige zuletzt gut eine Stunde um das Team, bei dem Bi Ria zuletzt konditionellen Nachholbedarf erkannt hatte. „In dieser Zeit durfte ich mir dann unsere U 19 ansehen und Gespräche mit zwei, drei interessanten Jungs führen.“ Zwei von ihnen könnten schon bald helfen, ein anderes Defizit zu verbessern. Denn im Abwehrzentrum hat der Chefcoach ein weiteres Manko ausgemacht, „und diese beiden Innenverteidiger gehören eigentlich zu uns in die Erste.“ Zwar noch nicht im Lotto-Pokal-Zweitrunden-Spiel am Mittwochabend ab 19.00 Uhr auf heimischem Kunstrasen gegen Bremen-Liga-Konkurrent BTS Neustadt, aber in nicht allzu ferner Zukunft.

Parallel führt Bi Ria noch weitere Gespräche mit potenziellen Neuzugängen für diese Planstelle, zudem hofft er innerhalb der nächsten zwei Wochen auf eine Rückkehr von Sören Tetzlaff, der noch wegen eines Muskelfaserrisses fehlt.

Er ist gegen Neustadt ebenso nicht dabei wie Vafing Jabateh, der an einem Kreuzbandriss laborierende Dennis Nagel, Torwart Jaylen Hofmann wegen seines Muskelfaserrisses und Daniel Grand, der sich eine Zerrung zugezogen hat. Mert Ates muss wegen einer Magen-Darm-Grippe aussetzen, und bei Ben Forcher besteht der Verdacht auf Pfeiffersches Drüsenfieber.

Trotz dieser Ausfälle ist Bi Ria optimistisch, gegen die in der Liga punktgleichen Gäste in die nächste Pokalrunde einzuziehen: „In Neustadt wird seit Jahren sehr gute Arbeit geleistet, und diese Mannschaft hat auch gute Spieler in ihren Reihen, aber momentan sehe ich mein Team qualitativ und in der Breite besser aufgestellt.“

Und in fast kompletter Bandbreite ziehen seine Fußballer auch mit, lobt der „Chef“: „Zuletzt hatte ich 22 Leute beim Training. Die Stimmung ist positiv, obwohl wir zurzeit viele trockene Übungen machen. Denn wir müssen im taktischen Bereich viel aufholen, bis wir meine Spielidee auf den Platz bringen können. Eine gute Kommunikation ist dabei für mich das A und O.“

Sicher wird er ihnen bis zum Anstoß des Cup-Duells ebenso erzählen, was eine möglichst lange Reise im Pokal bewirken kann: „Dort ist alles möglich – das hat man ja schon in der letzten Saison bei uns im TuS Sulingen gesehen“, erinnert er an den Bezirkspokal-Triumph: „Unser Saisonziel ist, den Pott zu holen.“ Denn in der Bremen-Liga könne es für den BSV angesichts der Dominanz von Werder Bremen II und dem aktuellen Aufbau eines neuen BSV-Teams „nur um einen Mittelfeldplatz“ gehen. Doch auch vor dem Pokalgegner warnt der 39-Jährige: „Nach ihrem 4:3-Sieg gegen Vahr Blockdiek, als sie aus einem 0:3 noch ein 4:3 gemacht haben, schwimmen sie jetzt auf einer Euphoriewelle. Aber das tun wir nach unserem 4:0 gegen Arsten genauso.“

Während dieses Erfolgs am Freitagabend musste Enes Tiras zur Pause raus – es handelte sich allerdings nur um eine Vorsichtsmaßnahme: „Enes war schwindelig. Gegen Neustadt wird er auf jeden Fall spielen“, verrät sein Coach.

Koroma und Szarmach können gehen, Julian Rudi kommt neu hinzu Abwehrspieler Umar-Abu Koroma und Mittelfeldakteur Szymon Szarmach gehören nicht mehr zum Kader des Brinkumer SV: „Wir haben uns von beiden getrennt, weil wir zusammen zu der Auffassung gekommen sind, dass sie bei uns wenig Einsatzzeiten bekommen werden“, erklärt BSV-Coach Iman Bi Ria. Dafür lotste er einen weiteren seiner „Ehemaligen“ an den Brunnenweg, mit dem er in der vorigen Saison schon beim Landesligisten TuS Sulingen zusammengearbeitet hatte: Julian Rudi stellt sich dem Konkurrenzkampf in der bereits jetzt stark besetzten Brinkumer Offensive. Bi Ria hatte ihn schon nach Sulingen geholt, nun folgt Rudi ihm erneut, nachdem er ursprünglich für den TuS St. Hülfe-Heede angreifen wollte. Nach dessen Rückzug aus der Bezirksliga suchte er einen neuen Verein. „Menschenfänger“ Bi Ria hat im Sportpark bei ihm und dem schon vorher verpflichteten Cemet Ac also offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen.