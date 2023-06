„Kirsche“ kehrt zurück nach Lahausen: Wiesner knipst weiter in der Bezirksliga

Von: Cord Krüger

Zurück im Lahauser Trikot: Stürmer Christian-Paul Wiesner (M.) verstärkt den Bezirksliga-Aufsteiger zur neuen Serie – sehr zur Freude von Trainer Stephan Hotzan (links) und Co-Trainer Florian Fernandez (rechts). © Lohmann

Bezirksliga-Aufsteiger TSV Weyhe-Lahausen freut sich über die Rückkehr von Offensivkraft Christian-Paul Wiesner, der zuletzt zwei Jahre in Seckenhausen seine Tore geschossen hat.

Lahausen – Das ist eine sehr gute Nachricht für den TSV Weyhe-Lahausen – und eine schlechte für alle übrigen Fußball-Bezirksligisten der kommenden Saison: Denn ihnen dürfte Stürmer Christian-Paul Wiesner ab Sommer wieder ziemlich zusetzen. Der zwölffache Torschütze der abgelaufenen Bezirksliga-Serie bleibt nämlich dieser Klasse trotz des Abstiegs der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst erhalten, für die er bisher angegriffen hatte. Wiesner kehrt zurück zu Aufsteiger TSV Weyhe-Lahausen, für den er seit 2015 bis zum Ende der coronabedingt abgebrochenen Saison 2020/21 die Schuhe geschnürt hatte.

Zusage schon zu Lahauser Kreisliga-Zeiten

Unbedingt im Bezirk bleiben wollte der 26-Jährige allerdings nicht, denn er hatte dem TSV schon vor Wochen seine Zusage gegeben – als der Aufstieg noch gar nicht feststand.

„Der Kontakt zu ,Kirsche‘ ist nie abgerissen, er ist und war immer eng dran an der Mannschaft und am Verein“, verdeutlicht Lahausens Medienbeauftragter Jens Lohmann.

Wiesner hatte bis zu den B-Junioren in Seckenhausen gespielt, ehe er zum Bremer SV und dann zum TSV Weyhe-Lahausen wechselte. Dort reifte er zum gefährlichen Knipser, der in der Offensive variabel einsetzbar ist. Und sollte beim Neuling mal in der Viererkette Not herrschen, könnte der Disponent sogar hinten rechts helfen. Denn in seinem ersten Seckenhauser Jahr funktionierte ihn der damalige Trainer Iman Bi Ria zum Außenverteidiger um.

Vorige Saison, unter TSG-Coach Lars Behrens, agierte „Kirsche“ allerdings wieder vorn – und beendete die Spielzeit als Sechstbester in der Bezirksliga-Torschützenliste.