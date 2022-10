Kirchweyhe zahlt erstes Bundesliga-Lehrgeld

+ © orantek Kirchweyhes Neuzugang Robert Markus holte zum Bundesliga-Start in zwei Partien an Position zwei einen halben Punkt. © orantek

Mit viel Spannung erwarteten die Schachspieler des SK Kirchweyhe ihre Premiere in der Bundesliga. Am Samstag und Sonntag war der Verein in der Mensa der Kirchweyher KGS gar Ausrichter der ersten beiden Partien. Und diese gingen gegen Solingen und auch gegen Mülheim Nord verloren. Das lag vielleicht auch daran, dass Spitzenspieler Velimir Ivic nicht zur Verfügung stand, weil er zeitgleich an der Jugend-WM auf Sardinien teilnahm.

SK Kirchweyhe - SG Solingen 1,5:6,5: Der letztjährige Dritte aus Solingen reiste mit drei Ersatzspielern an und zeigte den Kirchweyhern dennoch die Grenzen auf. Drei Spieler der Gastgeber (Ante Brkic, Neuzugang Robert Markus und Ivan Zaja) holten wenigstens ein Remis heraus, wobei ihre Stellungen zwischenzeitlich auch auf einen ganzen Punkt hingedeutet hatten. Bemerkenswert: An Brett drei verlor Hrvoje Stevic seine erste Partie nach sieben Jahren. Kurios: In großer Zeitnot notierte Mladen Palac seine Partie unleserlich für den Schiri und erhielt wegen schlechter Schrift die Niederlage.

Stenogramme, SK Kirchweyhe - SG Solingen 1,5:6,5: Brkic - Harikrishna 0,5:0,5; Markus - Ragger 0,5:0:5; Stevic - L’Ami 0:1; Jovanovic - Warmerdam 0:1; Kovacevic - Andersen 0:1; Palac - van Wely 0:1; Zelcic - Handke 0:1; Zaja - Naumann 0,5:0,5.

SV Mülheim Nord - SK Kirchweyhe 4,5:3,5: Navara - Brkic 0;5:0;5; Van Nguyen - Markus 1:0; Fridman - Stevic 0,5:0,5; Dardha - Jovanovic 0,5:0,5; Beerdsen - A. Kovacevic 0,5:0,5; Vrolijk - Palac 1:0; Buckels - Zelcic 0:1; Hausrath - Zaja 0,5:0,5.



SV Mühlheim Nord - SK Kirchweyhe 4,5:3,5: Am Sonntag wollte der SKK die Scharte auswetzen. Mülheim reagierte auf sein 4:4 vom Vortag gegen Werder Bremen und ließ extra zwei Spieler aus den Niederlanden anreisen. In dieser sehr spannenden Partie holte Stevic nach nur 90 Minuten ein Remis – und nach zwei Stunden gelang dies auch Brkic. Den einzigen Kirchweyher Sieg landete Robert Zelcic an Brett sieben zur 2:1-Führung. Doch der Aufsteiger konnte den Vorsprung nicht halten, denn am Ende verloren Robert Markus und Mladen Palac ihre Partien. Die Kirchweyher rangieren damit auf dem vorletzten Platz bei vier Absteigern. Weiter geht es Ende November in Bremen mit gleich drei Partien gegen Werder Bremen, TSV Schönaich und OSG Baden-Baden.