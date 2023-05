„Ich will die Spieler wachrütteln“: Trainer Kai Bredemeyer tritt beim TuS Kirchdorf zurück - Christian Jeinsen springt ein

Von: Matthias Borchardt

Zurückgetreten: Kai Bredemeyer legt sein Traineramt beim Fußball-Kreisligisten TuS Kirchdorf nieder. © nußbaum

Kai Bredemeyer ist beim Fußball-Kreisligisten TuS Kirchdorf zurückgetreten. Der bisherige Trainer will damit einen Impuls im Abstiegskampf setzen: „Es geht nicht um mich, sondern um den TuS Kirchdorf.“ Nach vier Punkten aus den vergangenen zwölf Spielen soll Ex-Coach Christian Jeinsen das Ruder herumreißen.

Kirchdorf – Eigentlich hatte Kai Bredemeyer beim abstiegsgefährdeten Fußball-Kreisligisten TuS Kirchdorf als Trainer verlängert, doch jetzt zog er selbst die Reißleine. „Ich bin mit meinem Bruder Florian zurückgetreten“, sagt der 40-Jährige. Er ist selbstkritisch: „Ich habe mich hinterfragt, vielleicht habe ich die Mannschaft nicht mehr erreicht. Wir haben aus den vergangenen zwölf Partien nur vier Punkte geholt.“ Seine Entscheidung teilte er am Dienstag den Spielern vor dem Training mit. Mit dem Vorstand hatte es bereits zuvor einen Austausch gegeben.

Bredemeyer will mit dem Rücktritt ein Zeichen oder einen Impuls setzen: „Es ist zwei vor zwölf. Es geht nicht um mich, sondern um den TuS Kirchdorf. Ich will die Spieler noch einmal wachrütteln.“

Teamleiter Albers bedauert Rücktritt

Für Kirchdorfs Teamleiter Christoph Albers kam Bredemeyers Entschluss überraschend: „Es ist schade, wir hätten gern mit Kai und Florian weitergemacht.“ Er akzeptiert die Entscheidung, machte sich Gedanken, wer denn den Trainerjob kurzfristig übernehmen könnte. Es folgten Telefonate und Gespräche. Dann gab es die Lösung: Ex-Coach Christian Jeinsen springt zusammen mit Co-Trainer Holger Förthmann in die Bresche. Unter Jeinsen hatte der TuS seine erfolgreichste Zeit – Krönung der fünf gemeinsamen Jahre war der Aufstieg in die Bezirksliga 2017 und der Klassenerhalt in der darauf folgenden Serie.

Christian Jeinsen coacht den TSV Asendorf

Albers ist erleichtert: „Wir brauchten einen, der die Mannschaft kennt. Und das ist Christian Jeinsen.“ Allerdings ist der „Trainer-Fuchs“ noch im Amt: Der 63-Jährige coacht den TSV Asendorf, Tabellensechster der 2. Kreisklasse Nord. Es gibt allerdings nur wenige Überschneidungen. Am Freitag leitet Jeinsen bei seinem alten Verein erstmals wieder das Training.

Sechs Spieltage vor Saisonschluss hat der TuS Kirchdorf als Tabellen-14. noch alles in eigener Hand, kann den Abstieg in die 1. Kreisklasse noch verhindern, muss aber punkten. Am Samstag erwartet der Kreisligist um 18 Uhr Spitzenreiter TSV Weyhe-Lahausen. Vielleicht glückt beim Jeinsen-Comeback eine Überraschung.