Kilometerfresser Klare führt TuS Sulingen zum wichtigen Sieg gegen Alfeld

Abstiegskampf pur: Dieses Duell der Fußball-Landesliga gegen Konkurrent SV Alfeld war nicht unbedingt ansehnlich, aber erfolgreich für den TuS Sulingen. Nach dem 3:0 (1:0)-Heimsieg erhielt Rechtsverteidiger Theo Klare am Sonntag das dickste Lob.

Sulingen – Top-Ergebnis, gemischte Gefühle: Gerade hatte der TuS Sulingen am Sonntag Rivale SV Alfeld mit 3:0 (1:0) besiegt und die Abstiegszone der Landesliga verlassen, als Trainer Iman Bi Ria Wasser in den Wein schüttete: „Es war ein schlechtes Spiel, das die Zuschauer sicher nicht gern gesehen haben.“ Auch Mittelfeldmann Julian Miklis klang trotz seiner Vorlage zum 1:0 und seinem selbst erzielten 2:0 wenig euphorisch: „Außer diesen zwei Szenen ist mir wenig gelungen“, gestand der Sechser grinsend: „Es war von beiden Seiten kein schöner Fußball.“

Von Theo Klare kamen hingegen andere Töne: „Es war geil“, fand der Rechtsverteidiger, der seine Abwehrseite sauber hielt, „die Außenbahn rauf- und runterlaufen durfte“ und schließlich noch das 3:0 vorlegte: „Schon beim Warmmachen habe ich gesagt, dass ich gefährlich viel Bock habe.“

Die Lust übertrug sich auf den Platz. „Theo hat von mir ein Sonderlob im Spielerkreis bekommen“, erklärte Bi Ria: „Er hat nichts zugelassen und absoluten Willen gezeigt.“

Seine Kollegen wollten zweifellos ebenso, bestimmten von Beginn an die Partie, kamen gegen die tief stehenden Gäste aber kaum durch. „So richtig haben wir nicht ins Spiel gefunden, hatten viele Fehlpässe“, gestand Miklis. Diese Ballverluste bremsten Sulingen im Zentrum aus. Die ungefährlichen Alfelder schlugen daraus allerdings kein Kapital. „Beiden Mannschaften war die Anspannung anzusehen“, urteilte Bi Ria.

Lieber noch einen Platz klettern...

Jetzt steht der TuS Sulingen überm „Strich“. Oder nicht? Neben den fünf Regelabsteigern aus der Landesliga könnte es noch einen sechsten erwischen. Die Gründe liegen weiter oben: Weil aus der Regionalliga wohl vier Clubs in die Oberliga Niedersachsen absteigen (auch der BSV Rehden), würden sie dort nach jetzigem Stand unter anderem den TSV Pattensen, HSC Hannover und Arminia Hannover in die Landesliga Hannover verdrängen. Doch Bezirks-Spielausschuss-Chef Thorsten Schuschel gibt Teilentwarnung: „Es gibt maximal einen weiteren Absteiger aus der Landesliga. Und nur, wenn es alle diese drei Oberligisten erwischt.“ Ein Absteiger sei ohnehin einkalkuliert. „Werden es zwei, wird die mit 17 Teams geplante Staffel auf 18 aufgestockt“, so Schuschel. Vorsichtshalber sollte Sulingen also noch einen Platz nach oben klettern. . . ck