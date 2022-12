Kiene verpasst Duell gegen alte Liebe: Das sagt Rehdens Vielspieler zu seiner Sperre gegen Hildesheim

Von: Cord Krüger

Teilen

Dichter dran: Rehdens Leonardo Cristescu (rechts) überzeugte zuletzt in seinen Kurzeinsätzen. Gut möglich, dass der Stürmer angesichts der Personalmisere in der Offensive am Samstag gegen Hildesheim zu mehr Spielanteilen kommt als bisher. © Krüger

Jetzt ist es passiert! Lange war Niklas Kiene um seine vierte und fünfte Gelbe Karte herumgekommen. Doch Ende November beim 1:1 gegen den Bremer SV und vorigen Samstag während der 1:3-Niederlage bei Hannover 96 II erwischte es den Defensiv-Allrounder des BSV Rehden jeweils mit einer Verwarnung. Somit verpasst der gesperrte Vizekapitän am Samstag ab 14.00 Uhr ausgerechnet Rehdens Heimspiel gegen seinen Ex-Verein VfV 06 Borussia Hildesheim. Jenem Club, bei dem er als 17-Jähriger im Männerfußball debütiert hatte und zwei Jahre später für fünfeinhalb Serien fest zur „Ersten“ zählte, ehe es ihn zu Arminia Hannover und später zum HSC Hannover zog.

Rehden – „Das ist natürlich bitter, zumal es echt lange bis zur fünften ,Gelben’ gedauert hat“, bedauert der 31-Jährige: „In den letzten 18 Pflichtspielen war ich ja die kompletten 90 Minuten auf dem Platz“, erinnert er an die jüngsten 17 Liga-Begegnungen und das Aus im Niedersachsenpokal gegen den VfB Oldenburg. Andererseits gewinnt der meist gut gelaunte Kiene dieser Tatsache – mal wieder – etwas Positives ab: „Vielleicht ist es für den Kopf besser so, als wenn man dann im neuen Jahr in die Wintervorbereitung startet und wochenlang trainiert, obwohl man weiß, dass man zum Auftakt gar nicht dabei ist.“

Droht eine witterungsbdingte Absage?

Gut möglich allerdings, dass es dennoch so kommt – wenn die witterungsbdingten Platzverhältnisse in den Rehdener Waldsportstätten nämlich eine Absage unumgänglich machen. „Wir können es noch nicht abschätzen“, sagt BSV-Trainer Kristian Arambasic. „Also gehe ich erst mal davon aus, dass es stattfindet – und plane dementsprechend.“

Memisevic, Coleman, Sahan und Haritonov fraglich

Allerdings mit vielen Fragezeichen. Fest steht nur. Neben Kiene fehlt der an einer Bänderverletzung laborierende Flügelspieler Shamsu Mansaray ebenso wie der langzeitverletzte Offensivkollege Bocar Djumo. Zudem drohen die Ausfälle des angeschlagenen Stürmers Malik Memisevic sowie der drei zuletzt kranken Kevin Coleman, Kerem Sahan von der rechten Abwehrseite und des sonst immer gesetzten Linksverteidigers Daniel Haritonov: „,Harri’“ war fast die ganze Woche krankgeschrieben und ist erst am Freitag wieder zurück. Erst dann können wir im Training entscheiden, ob er eine Option ist.“

„Das frühe Gegentor hat Konzept über den Haufen geworfen“

Schon vorige Woche hatte sich der 22-Jährige nicht gut gefühlt, sich aber gegen Hannover in den Dienst der Mannschaft gestellt. Deswegen machte ihm sein Coach auch keinen Vorwurf, dass er beim Freistoß zum 0:1 nicht gut aussah. „Aber das frühe Gegentor hat unser Konzept natürlich über den Haufen geworfen“, verdeutlicht der 45-Jährige.

Hildesheim nach Traumstart abgerutscht

Im Gegensatz zu jenem Duell erwartet Arambasic jetzt ein Spiel auf Augenhöhe, denn der nur einen Platz tiefer postierte Tabellen-16. aus Hildesheim dürfte personell „ähnliche Probleme“ haben. Nach einem Sahne-Start mit 14 Punkten aus den ersten sechs Saisonspielen (darunter das 3:0 im Hinspiel gegen Rehden) rutschten die Domstädter ab.

Effektivität gefragt

„Großer Zauberfußball ist da also am Samstag von beiden Seiten nicht zu erwarten“, warnt der 45-Jährige die Zuschauer: „Aber wenn wir defensiv so stabil stehen wie zuletzt und vorne vielleicht mal eine der drei Chancen reinmachen, die wir pro Halbzeit kreieren, sollte bei uns zu Hause etwas möglich sein.“

Bei der Verwertung der Möglichkeiten könnte Leonardo Cristecu mithelfen – und zu einer längeren Einsatzzeit kommen. „Leo hat zuletzt gute Auftritte gezeiigt“, lobt sein „Chef“ den Angreifer, der am Sonntag 19 Jahre jung geworden war.

Trotz unseres schmalen Kaders müssen wir jetzt im letzten Spiel des Jahres die A. . .backen zusammenkneifen. Mit einem Sieg könnten wir es aus eigener Kraft noch auf Platz zehn schaffen – also dorthin, wo ich uns vom Leistungsstand her ungefähr sehe.