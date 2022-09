Kiene mit Hoppeltor und Rettungstat bei Rehdens 1:1

Von: Cord Krüger

Den Fuß davor hat hier Delmenhorsts Willem Hoffrogge (Mitte) bei einem Schuss von Niklas Kiene (links). Das vorherige 1:0 des Rehdener Mittelfeldmanns konnte er aber nicht verhindern. © Krüger

Die 1:0-Führung des BSV Rehden im Regionalliga-Heimspiel gegen Atlas Delmenhorst hielt am Samstag nur bis zur Schlussphase. Abermals schlug es für den BSV nach einer Ecke zum 1:1-Endstand ein. Danach hätte Atlas sogar noch gewinnen können.

Rehden – Nach dem Abpfiff stapfte Eike Bansen zu Niklas Kiene. „Ein Sch. . .-Tor“, raunte der Schlussmann von Atlas Delmenhorst dem Sechser des BSV Rehden zu – und umarmte den Schützen zum kuriosen 1:0. Weil außer ihm aber kein Kollege Bansen überwand, reichte es in diesem Regionalliga-Duell nur zu einem Remis. Denn in der Schlussphase nutzte Steffen Rohwedder Rehdens derzeit große Schwäche aus und traf nach einer Ecke zum 1:1 (1:0)-Endstand für die Gäste.

„An sich sind wir da schon besser geworden und stehen enger an den Männern – nur in dieser Szene kam er frei zum Kopfball“, ärgerte sich Kiene. „Aber in der Regionalliga werden zurzeit viele Spiele über Ecken entschieden“, gab der Mittelfeldmann zu bedenken. Auch sein Trainer Kristian Arambasic nannte Standards als häufiges Mittel zum Zweck in dieser Klasse. „Und wir haben da eine klare Zuteilung. Keiner von den Jungs wartet bei Ecken außerhalb des Strafraums.“

Trotzdem klingelte es. Dass sein Team nicht noch das 1:2 kassierte, lag ebenfalls an Niklas Kiene. Denn als sein Torwart Flemming Niemann bei einem Konter schon geschlagen war, bolzte der 30-Jährige artistisch per Scherenschlag den aufs leere Tor fliegenden Ball weg. „Wenn man beide Halbzeiten sieht, geht das 1:1 völlig in Ordnung“, urteilte Atlas-Trainer Key Riebau: „In der ersten können wir aber froh sein, nicht mit 0:2 hinten zu liegen.“ Laut Arambasic „hätten wir sogar mit 3:0 führen müssen“, sagte er „über eine unserer besten Halbzeiten“.

Spieler des Spiels: Niklas Niene Das 1:0 erzielt, das 1:2 per Flugeinlage verhindert, dazwischen konzentrierte Defensivkraft und zuverlässige Anspielstation: Rehdens Sechser überzeugte.

Auch Angelos Argyris gefiel es – obwohl der Innenverteidiger zunächst Pech hatte und einen Gewaltschuss knapp neben das Tor setzte (3.): „In der ersten Halbzeit war es guter Männerfußball“, umschrieb der Grieche die packende Partie mit vielen Zweikämpfen. Seine Abwehr mit Nebenmann Pierre Becken im Zentrum stand sicher, Rechtsverteidiger Julijan Popovic gewann fast alle Zweikämpfe, Daniel Haritonov ließ hinten links nichts durch. Davor räumten die beiden Sechser Kiene und Karam Han ebenfalls einiges weg. Han scheiterte zudem aus 15 Metern an Bansen (9.), Kevin Coleman prüfte den Keeper per Schuss ins kurze Eck (14.). Auf der anderen Seite musste Niemann halsbrecherisch im Rauslaufen aus seinem Sechszehner per Flugkopfball vor Dimitrios Ferfelis klären (17.) – die nur 210 Zuschauer sahen ein unterhaltsames Rauf und Runter. Auf und ab hoppelte auch der Ball auf dem zunehmend schwerer zu bespielbaren Geläuf – doch das half beim 1:0 mit: Kienes 25-Meter-Flachschuss sprang über die Handschuhe des bereits liegenden Bansen ins Tor (29.). „Da hat uns ein Maulwurf geholfen“, scherzte Arambasic über die „Bodenwelle“. Kiene selbst war kurz vor dem Einschlag schon abgedreht. „Ich dachte nur: Mann, was für eine Rückgabe. Aber wer nicht aufs Tor schießt, schießt keine Tore“, packte er in die Fußball-Philosophie-Kiste. Als der Ball im Netz zappelte, lief der Schütze über den halben Platz zurück und jubelte vor der Ersatzbank zuerst mit Maciej Czyzniewski. Der verletzte Torhüter ist seit kurzem als Assistenzcoach Teil des Trainerteams. Und vor dem Spiel hatte er Kiene etwas „geflüstert“, berichtete der Chefcoach. Czyzniewski klärte auf: „Ich habe ihm nur gesagt, dass er jetzt auf seiner Position spielt und fokussiert bleiben soll – dann wird er Erfolg haben.“

Nach der Pause hätten fast die Gäste Erfolg gehabt, doch Niemann riss bei einem Kopfball von Efkan Erdogan nach einer Ecke des eingewechselten Oliver Schindler reflexstark die Hände hoch (48.). Es war der Auftakt zu einer stärkeren Delmenhorster Hälfte, in der Rehden außer einem Solo von Han (vorbei/54.) nach vorn wenig zustande brachte. An Alesssio Arambasic lag‘s nicht, der Trainersohn gab ein gutes Debüt als Zehner. Doch seine Pässe blieben von den Offensivkollegen unveredelt. „Man hat gesehen, dass es für uns gegen den Wind schwer war“, erklärte Argyris. Atlas hingegen hatte Rückenwind – und einen präzisen Ecken-Schützen Schindler als Vorbereiter zum Ausgleich.

„Wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden müssen“, wusste Kiene. „Aber immerhin haben wir heute mal gegen eine Herrenmannschaft gepunktet und nicht gegen eine U 23.“

Schema BSV Rehden - Atlas Delmenhorst 1:1 (1:0) - Rehden: Niemann - Popovic, Becken, Argyris, Haritonov - Kiene, Han - Coleman, A. Arambasic, Jobe - Memisevic (77. Betani-Baku). Atlas Delmenhorst: Bansen - Stefandl, Erdogan, Cissé (75. Stütz), Stöhr (61. Eggert) - L. Touray, Matern, Hoffrogge (77. Gysbers), O. Touray (46. Schindler) - Ferfelis (61. Rohwedder), Trianni. Tore: 1:0 (28.) Kiene, 1:1 (84.) Rohwedder. Schiedsrichter: Jost Steenken (Vorwärts Nordhorn). Zuschauer: 210.