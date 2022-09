Kiene beendet Elfer-Dilemma: Rehden nach Sieg gegen St. Pauli II geschlaucht

Von: Daniel Wiechert

Die Schusstechnik passt – der Elfmeter auch: Niklas Kiene stellt auf 1:0 für Rehden. © Wiechert

Nach der Pressekonferenz wischte sich Kristian Arambasic einmal kurz über die leicht geröteten Augen und atmete tief durch. „Heute war es wirklich hoch intensiv“, sagte der Trainer des BSV Rehden. Und es war ihm auch anzusehen. Die Anstrengungen hatten sich glücklicherweise gelohnt. Seine Mannschaft hatte den FC St. Pauli II im Heimspiel der Regionalliga Nord mit 2:1 (1:0) niedergerungen: „Und so können wir jetzt mit gutem Gefühl in eine komplette Trainingswoche gehen.“

Rehden – Gegen die Kiezkicker hatte Arambasic schon früh intervenieren müssen. Nach 15 Minuten hatte der Trainer genug gesehen. Minutenlang waren seine Rehdener nur hinterhergelaufen. St. Pauli zog überlegt und extrem ballsicher sein Positionsspiel auf, wenn es zu eng wurde, kam der diagonale Seitenwechsel. Richtig brenzlig wurde es für die Gastgeber zwar nicht, aber Arambasic wusste, dass dies auf Dauer nicht gut gehen würde. Die Rehdener kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Also reagierte der 45-Jährige, zog Niklas Kiene aus der Fünferabwehrkette ins defensive Mittelfeld und stellte auf ein 4-4-2 mit Raute um.

Spieler des Spiels: Niklas Kiene Der 30-Jährige überzeugte sowohl in der Abwehrkette als auch im Mittelfeld. Er verwandelte den Elfmeter eiskalt und schlug die Flanke zum 2:0.

Es funktionierte. Denn Rehden machte nun höher die Räume eng und ergatterte häufiger das Spielgerät. „Jetzt waren wir im Spiel drin“, erkannte Arambasic, der dann auch schnell die Führung zu sehen bekam. In der 22. Minute landete der Ball über Josip Tomic und Alessio Arambasic bei Malik Memisevic. Der Stürmer, der Rehden erst am Mittwoch mit einem Dreierpack zum 3:0 gegen Werder II geführt hatte, tanzte St. Paulis Kapitän Maximilian Schütt aus, zog in den Strafraum, ehe er von Schütt zu Fall gebracht wurde – Elfmeter. Diesen verwandelte Kiene sicher im rechten Eck – 1:0. Endlich saß mal ein Strafstoß. Zuvor hatten in dieser Saison bereits Ebrima Jobe und Lovro Sindik verschossen. „Gut, dass wir dieses kleine Dilemma heute beenden konnten. Er hat ihn super reingeknallt“, sagte Coach Arambasic. „Ich habe dem Trainer zuvor gesagt, dass ich ein sicherer Schütze bin“, verriet Kiene mit einem Augenzwinkern: „Zum Glück habe ich recht behalten.“

Sorgen um Karam Han

Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Rehdener dann allerdings Pech. Bei einem langen Ball stieg Karam Han zu einem Kopfball hoch, wurde dabei jedoch von Serhat Imsak behindert, sodass der 24-Jährige die Kontrolle verlor und böse mit dem Nacken und Hinterkopf auf dem Rasen aufschlug. Der defensive Mittelfeldspieler wurde ins Krankenhaus gebracht. „Eine schlimme Szene“, sagte der BSV-Coach. Brüche waren bei ersten Untersuchungen nicht erkennbar, die MRT stand noch aus.

Kevin Coleman hilft als Rechtsverteidiger aus

In der Halbzeit war Arambasic also erneut gefragt, er stellte den Rechtsverteidiger Danijel Popovic für Han ins defensive Mittelfeld und brachte stattdessen den etatmäßigen Stürmer Kevin Coleman als Rechtsverteidiger. Auch dieser Kniff saß. Der US-Amerikaner überzeugte mit großer Laufbereitschaft sowie gutem Stellungsspiel – und leitete auch das 2:0 (57.) ein. Coleman bediente Kiene, der 30-Jährige schlug von rechts eine weite Flanke, die Alessio Arambasic am langen Pfosten per Kopf über die Linie drückte.

„Am Ende haben wir schon wahnsinniges Glück gehabt“

Fortan hatten die Rehdener alles im Griff, ehe sie sichdoch noch mal selbst in Bedrängnis brachten. Ein verkorkster Rückpass von Innenverteidiger Angelos Argyris landete bei Imsak, und der Pauli-Stürmer schob aus 15 Meter zum 1:2 (87.) ein. In der Nachspielzeit wackelte Rehden gehörig, brachte aber den zweiten Sieg in Serie mit Ach und Krach ins Ziel. „Am Ende haben wir schon wahnsinniges Glück gehabt“, bekannte Arambasic: „Aber das gehört auch mal dazu. Die drei Punkte schmecken uns gut.“ Auch Kiene war mega-happy. „Jetzt mit sechs Punkten aus der langen Englischen-Wochen-Phase rauszugehen, ist natürlich der perfekte Abschluss.“

Fußball-Regionalliga: BSV Rehden - FC St. Pauli II 2:1 (1:0) Rehden: Niemann - Popovic, Becken, Argyris, Haritonov - Han (46. Coleman) - Kiene - Tomic (88. Roschlaub) - A. Arambasic (64. Jobe) - Memisevic (82. Betani-Baku), Mansaray (64. Jobe).

St. Pauli: Peitzmeier - Wieckhoff (60. Mahncke), Beifus, Schütt, Park (68. Osmanovic) - Jessen (60. Günther) - Clausen, Roggow - Lee (68. Posselt) - Imsak, Müller (79. Steiger).

Tore: 1:0 (22./Foulelfmeter) Kiene, 2:0 (57.) A. Arambasic, 2:1 (87.) Imsak. Zuschauer: 210. Schiedsrichter: Benjamin Schmidt (SpVg Laatzen).