Kevin Nienstermann kann’s

Melchiorshausen - Von Gerd Töbelmann. Mal gelang ihm vorn wenig, dann wurde er von außen auch noch „angemacht“, dass er doch bitte mehr nach hinten arbeiten solle: Die erste Halbzeit war gestern bestimmt nicht die beste von Kevin Nienstermann. Doch im Nachholspiel der Fußball-Landesliga Bremen drehte der Stürmer des TSV Melchiorshausen dann in den zweiten 45 Minuten mächtig auf und avancierte beim 4:1 (0:0)-Erfolg gegen den TV Walle zum Matchwinner. Damit dürften die Blau-Weißen die Rettung so gut wie in der Tasche haben.

In der ersten Halbzeit lief bei den Gastgebern in Sachen Kombinationsfußball so gut wie nichts. Hinten stand das Team recht sicher, doch das Passspiel war sehr schlecht, sodass es vorn kaum zu Abschlüssen kam. In der achten Minute schoss Marvin Nienstermann mal aufs Tor, zielte aber nicht genau genug. Walle indes fiel auch nicht viel mehr ein. Und das, was doch durchkam, wurde zur sicheren Beute von Melchiorshausens Keeper Sascha Kleemann.

Gastgeber steigern sich nach der Pause gewaltig

Doch nach der Pause war die TSV-Lethargie wie verflogen. „Wir kombinieren jetzt viel besser“, stellte Spartenleiter Heiner Böttcher treffend fest. Und Trainer Lars Behrens meinte später: „Wir haben etwas offensiver gespielt, und damit hatte Walle so seine Probleme. Ich denke, dass das jetzt der Klassenerhalt war.“

Und im gleichen Maße wie das ganze Team steigerte sich auch Kevin Nienstermann. In der 47. Minute war es jedoch Zwillingsbruder Marvin, der nach Kopfballverlängerung von Kevin mit dem Kopf zur 1:0-Führung traf. Die Bremer Gäste waren aber nur kurz geschockt, denn in der 57. Minute glichen die Waller aus, weil Melchiorshausen in der Deckung zu fahrig war.

Aber da war ja noch Kevin Nienstermann. Nur vier Minuten später legte er klug ab auf Tim Cohrs, der das Leder gefühlvoll zum 2:1 im Waller Netz versenkte. In der 67. Minute war dann wieder Kevin Nienstermann an der Reihe, als der Offensivmann zeigte, dass er nicht nur den Kopfball beherrscht, sondern auch mit dem Fuß umzugehen weiß – 3:1. Und in der 84. Minute machte er mit dem 4:1 den Deckel drauf, als der Angreifer einen Waller Fehlpass erlief, noch den Keeper umkurvte und locker einschob. Hinterher gab’s dann auch ein Lob von Behrens: „Kevin nimmt Kritik sehr gut an und zieht sich nicht gleich in die Schmollecke zurück. Dafür war das heute ein sehr gutes Beispiel.“ Jetzt kann Melchiorshausen im nächsten Match gegen Aufsteiger SFL Bremerhaven befreit aufspielen.