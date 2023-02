Ein neuer Shooter für Vilsen

Von: Gerd Töbelmann

Vilsens Trainer Jan-Christoph Beste ist froh, dass er bald auf Kevin Bröcker (re.) setzen kann. © hsg bruchhausen-vilsen/a.

Handball-Rückraumspieler Kevin Bröcker kehrt im Sommer zur HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf zurück, was Trainer Jan-Christoph Beste sehr freut.

Bruchhausen-Vilsen – Nach dem Abstieg aus der aufgelösten Landesklasse in die Regionsoberliga tummeln sich die Handballer der HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf im Mittelfeld der Liga und werden mit Auf- oder Abstieg nichts zu tun haben.

In Sachen Landesliga-Aufstieg könnte aber für die Mannschaft von Trainer und Spartenleiter Jan-Christoph Beste vielleicht im kommenden Jahr was gehen. Grund: Die HSG konnte schon jetzt einen sportlich wertvollen Neuzugang für den Sommer vermelden. Der 19-jährige Kevin Bröcker wird sich den Vilsern anschließen.

Der Zwei-Meter-Mann aus dem halblinken Rückraum stand unter dem damaligen Coach Gerd Anton schon mal im Kader der ersten Herren, verletzte sich dann jedoch. Bröcker zog es danach zur HSG Verden in die A-Jugend-Bundesliga. Momentan spielt der Hüne in der ersten Herren der Verdener und belegt mit 101 Toren aus elf Partien Platz zwei in der Torjägerliste der Landesliga.

„Kevin strebt ein duales Studium an, möchte nicht mehr so viel für den Sport investieren und zudem mit seinen alten Weggefährten spielen“, freut sich Beste schon jetzt über sein künftiges Rückraum-Juwel. töb