Artmann steht bereit – als Gabel-Ersatz und als Spieler für den Brinkumer SV

Wieder an der Seitenlinie verantwortlich? Sollte Cheftrainer Mike Gabel erneut passen müssen, würde Kevin Artmann (links, mit Co-Trainer Robert Stolp) es bevorzugen, von außen zu coachen. © Schlickmann

Fünf Siege aus fünf Spielen hat Kevin Artmann als Aushilfs-„Chef“ an der Seitenlinie der Brinkumer SV eingefahren. Beim OSC Bremerhaven setzt der spielende Co-Trainer allerdings lieber auf eine andere Serie.

Brinkum – Bei der Quote kam dem Brinkumer SV das Fehlen von Mike Gabel ja gerade recht. Nach dem Fehlstart des Bremen-Liga-Vizemeisters übernahm Co-Trainer Kevin Artmann am Samstag die Verantwortung mal wieder für den beruflich verhinderten „Chef“ – und baute seine persönliche Bilanz auf fünf Siege aus fünf Spielen aus. „Das steht ja erst mal so da“, sagt Artmann schmunzelnd und moderiert die Nachfrage ganz souverän weg: „Abstreiten kann man es nicht, und es ist natürlich schön, dass diese Serie besteht. Aber es ist für mich viel wichtiger, dass wir nach dem Sieg am Wochenende jetzt eine Serie starten – und das am liebsten mit Mike.“ Die Brinkumer wollen ihrem ersten Saisonsieg gegen Werder III (3:0) beim OSC Bremerhaven (Samstag/15.00 Uhr) den nächsten folgen lassen.

Ob Gabel am Wochenende wieder bei seinen Fußballern sein kann, ist fraglich. Von seiner Geschäftsreise nach Schottland brachte der 40-Jährige eine Krankheit mit, liegt seit Beginn der Woche flach. An der möglichen Anwesenheit des Cheftrainers hängt jedoch eine weitere Entscheidung – nämlich die, ob Artmann selbst auf dem Platz stehen wird.

Wir würden es natürlich lieber nach Schema F machen, dass alle ihre festen Positionen haben und jeder weiß, was er zutun hat. Aber es ist ein etwas anderes Arbeiten als in den letzten Jahren, weil auch ein gewisser Druck da ist.

Die Anwesenheit Gabels würde es ihm leichter machen. „In der Funktion (Trainer, d. Red.) ist es schon grundsätzlich einfacher und besser von außen“, erklärt der spielende „Co“. der zu seinem ersten Einsatz seit Monaten kommen würde. Anfang April hatte er sich einen Meniskusanriss zugezogen, der operiert wurde. Mittlerweile trainiert Artmann wieder schmerzfrei. „Bei mir sieht’s ganz gut aus“, freut er sich über den Heilungsverlauf: „Wir müssen halt sehen, in welcher Form das Sinn macht. Wenn’s sein muss, dann spiele ich.“

Und so könnte es durchaus kommen. Denn die Brinkumer sind von Ausfällen geplagt, gerade auf Artmanns Position im zentralen Mittelfeld. Dennis Janssen (Muskelabriss) fehlt noch länger, bei Hyoungbin Park (Muskelfaserriss), Dragan Mille (Achillessehnenprobleme) und Redouan Kaid (zuletzt Corona) wird es ein Wettlauf gegen die Zeit. William Hildebrand und Yassin Bekjar, die ihre Stammpositionen eigentlich weiter vorne haben, stehen wie gegen Werder bereit. „Wir müssen kreativ werden und vielleicht Spieler auf ungewohnten Positionen einsetzen“, sagt Artmann.

Comeback auf dem Rasen? Kevin Artmanns fußballerische Klasse könnten die Brinkumer gebrauchen – und der spielende Co-Trainer ist endlich wieder einsatzfähig. © Töbelmann

Das gilt auch für andere Mannschaftsteile. In Tarek Flohr (Kiefer-OP), Luiz Adjei (Adduktorenprobleme) und Paul Niefer (Gelb-Rot-Sperre) fehlen gleich drei Rechtsverteidiger. Und auch Mert Bicakci, Devlin Barrie (beide Muskelbündelriss) sowie Eugen Uschpol sind nicht dabei. Esin Demirkapi fällt mit seiner nicht näher definierten Verletzung „wahrscheinlich“ ebenfalls aus, berichtet Artmann: „Es ist nicht klar, wie lange das dauern wird.“

Und bei all den Problemen kommt auch noch ein äußerst starker Gegner auf die Brinkumer zu. „Die haben eine gute Truppe und zu Recht die Ambitionen, Meister zu werden“, weiß Artmann über den OSC: „Es wird deutlich schwerer als gegen Werder.“ Trotzdem „fahren wir natürlich dahin, um zu gewinnen“, betont der 36-Jährige: „Es geht darum, das Loch nach oben weiter zu schließen.“