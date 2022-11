Artmanns Fallrückzieher bei bitterem Brinkumer 2:3 gegen Union für die Katz

Von: Felix Schlickmann

Teilen

Ein Künstler am Ball: Kevin Artmann traf per Zaubertor zum zwischenzeitlichen Brinkumer Ausgleich. © Töbelmann

All der Aufwand vergebens. Für Trainer Mike Gabel und seinen Brinkumer SV tat der Sonntagnachmittag „echt weh“. Das 2:3 beim FC Union 60 – es war unter der Überschrift unnötig abzulegen.

Bremen – Mert Bicakci hatte die Führung auf dem Fuß. Fünf Meter vor dem Kasten bekam der Brinkumer den Fußball serviert – und jagte ihn über den Fangzaun. Minuten später brockte sich der BSV am Sonntagnachmittag einen Handelfmeter ein – und ging beim FC Union 60 durch ein 2:3 (1:2) als Verlierer vom Bremen-Liga-Platz.

„Das war eine Bombenphase eigentlich“, trauerte Brinkums Trainer Mike Gabel der Chance von Bicakci hinterher und seufzte: „Es ist sehr schade. Das tut heute echt weh, weil die Mannschaft viel investiert hat. Die Bereitschaft zu performen war zu über 100 Prozent da.“

Gabel ärgert sich über missachtete Anweisungen

In der Tat stimmten Einsatz und auch Spielidee. Doch individuelle Patzer der Brinkumer werden derzeit sofort bestraft. Die Gäste stellten den Union-Aufbau in der elften Minute nicht so zu wie vom Coach vorgegeben – und fingen sich das 0:1 durch Tom Hoffmann. „Ich habe es zehn Minuten vorher noch an der Taktiktafel erklärt“, ärgerte sich Gabel.

Kevin Artmann antwortete nach einem wunderbaren Spielzug mit einem noch wunderbareren Abschluss. Der spielende Co-Trainer nahm eine Flanke mit dem Rücken zum Tor mit der Brust an und traf artistisch per Fallrückzieher (29.). Doch wieder wurde Brinkum böse überrascht, die Abseitsfallle funktionierte nicht, und Unions Robin Kalbhenn bedankte sich mit dem 2:1 (32.).

Bezeichnend: Das 2:2 fällt durch ein Eigentor

„Jeder lange Ball war irgendwie gefährlich. Es ist sehr leicht, gegen uns Tore zu schießen“, bemängelte Gabel: „Und wir selbst schaffen es andererseits nicht, Durchschlagskraft zu entwickeln.“ Eine Ecke führte zum erneuten Ausgleich, den passenderweise Drissa Ouattare per Eigentor besorgte (68.). Es folgten Bicakcis Megachance (75.) und der Elfmeter. BSV-Keeper Hannes Frerichs zögerte nach einem durchrutschenden Ball lange und schaffte es dann nicht, das Spielgerät zu kontrollieren. Es entstand Chaos im Strafraum, am Ende bekam Esin Demirkapi den Ball an die Hand. „Klarer Elfmeter“, gestand Gabel. Falk Marquard verlud Frerichs – 3:2 (77.).

„Wir sind das überlegene Team, aber es kommt nichts dabei heraus“, resümierte Gabel: „Ich kann der Mannschaft aber kaum einen Vorwurf machen, kämpferisch und fußballerisch war das sehr in Ordnung. Und trotzdem: Was wir investieren müssen, um Punkte zu holen, ist nicht normal.“

Bremen-Liga: FC Union 60 - Brinkumer SV 3:2 (2:1) Brinkum: Frerichs - Yeboah, Demirkapi, Dalkiran, Sultani - Janssen, Park (84. Flohr), Tekin - Mille (56. Habibullah), Artmann, Hildebrand (56. Bicakci).

Tore: 1:0 (11.) Hoffmann, 1:1 (29.) Artmann, 2:1 (32.) Kalbhenn, 2:2 (68./Eigentor) Ouattara, 3:2 (77./Handelfmeter) Marquard.

Schiedsrichter: Hendrik Duschner (SC Borgfeld).