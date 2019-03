Kellerduell: Der Druck steigt

Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz gegen SG Achim/Baden zum Siegen verdammt

+ Auch Linksaußen Tobias Mundhenke vom Oberligisten HSG Barnstorf/Diepholz muss in der Abwehr besser zupacken. Der Youngster steht mit seiner Mannschaft unter Druck.

Barnstorf - Nach drei Niederlagen in Folge hat der Druck beim abstiegsgefährdeten Handball-Oberligisten HSG Barnstorf/Diepholz zugenommen: Zum Kellerduell empfängt der Tabellenzehnte (13:23 Punkte) am Samstag um 19.30 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle die SG Achim/Baden (15:21 Zähler). HSG-Kapitän Cedric Quader fällt weiterhin mit starken Achillessehnenbeschwerden aus, nimmt aber seine Mannschaft in die Pflicht: „Wir schlagen uns im Moment selbst und stehen uns im Weg. Natürlich haben wir Druck, aber wir müssen jetzt begreifen, dass wir im Abstiegskampf stecken. Da muss der Kampfgeist größer sein. Die Deckungsarbeit muss sich verbessern, damit auch unsere Torhüter ins Spiel kommen können.“