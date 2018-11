Keine Pokal-Pflicht mehr: Viele Vereine freut’s

Walsrode - Da ließen die Verantwortlichen des Handball-Verbands Niedersachsen (HVN) Einsicht walten: Der von vielen Clubs nur noch als lästig angesehene Pokalwettbewerb ist künftig nicht mehr verpflichtend. Das entschieden die Mitglieder des erweiterten Präsidiums am Wochenende in Walsrode.

Zunächst gilt diese Lockerung für jene Mannschaften, die auf Verbandsebene bis hinab zur Landesliga spielen. Ab der Landesklasse könnte sich das nach Angaben von HVN-Pressesprecher Carsten Schlotmann anders darstellen – je nach den Regionen. Teams wie die HSG Mittelweser und die HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf aus der Landesklasse „KRAGE“ dürfen aber ebenfalls damit rechnen, dass sich ihre Handball-Region Mitte Niedersachsen für die Freiwilligkeit entscheidet. Denn ihr Regions-Vorsitzender Steffen Mundt hatte den entsprechenden Antrag gestellt.

Sven Engelmann, Trainer des Landesligisten HSG Stuhr, reagierte gestern erleichtert: „Gott sei Dank!“ Der HVN/BHV-Pokal sei nicht nur „ein Minusgeschäft, sondern er bietet auch keine Perspektiven mehr. Im alten Wettbewerb bestand wenigstens noch die Chance, in der vierten oder fünften Runde gegen einen Drittligisten spielen zu dürfen“, erinnert sich Engelmann. Sollte der Verband zu diesem früheren Modus zurückkehren, würde er einen Start im Cup wieder in Erwägung ziehen – aber nicht in der jetzigen Form mit Vierer-Turnieren ab der ersten Runde. „An solchen letzten Wochenenden vor dem Liga-Start hat das immer die Gefahr erhöht, dass sich Spieler verletzen. Die besteht zwar auch bei Freundschaftsspielen in der Vorbereitung, aber die basieren eben nicht auf diesem Zwang“, verdeutlicht Engelmann.

Auch sein Trainerkollege Hartmut Engelke vom Landesliga-Gefährten TuS Sulingen fand: „Das war mal eine richtige Entscheidung.“ Gegen die Vierer-Turnierformen hat er grundsätzlich nichts einzuwenden: „Schließlich muss es ja auch genügend Schiedsrichter geben.“ Schade nur, dass sich diese Final-Four-Gruppen nicht mehr wie einst angekündigt aus Gegnern der Region zusammensetzten, fand der TuS-Coach: „Wir hätten zuletzt mit vier Feldspielern nach Rotenburg fahren müssen – da haben wir lieber abgesagt.“ Zudem störte ihn die Terminierung so kurz vor der Saison, wenn sich viele Akteure noch im Urlaub befinden: „Warum hat man die erste Runde nicht auf Mitte oder Ende September gelegt, wenn der Ligabetrieb schon lief? Warum muss so ein Pokalwettbewerb unbedingt noch vor Weihnachten beendet sein?“ Bei einem Cup-Auftakt nach Saisonbeginn „wäre die Bereitschaft in vielen Clubs größer“.

Derlei Aussagen kommen für HVN-Vizepräsident Jens Schoof nicht überraschend: „Wir haben lange genug daran herumgedoktert und immer wieder nachjustiert: Der Pokal wird von den Vereinen als großes Übel gesehen“, räumte er ein.

Ganz so negativ hatte es Dag Rieken in der Vergangenheit nicht gesehen: „Manchmal passte es auch gut in die Vorbereitung“, verdeutlichte der Trainer des Handball-Oberligisten HSG Barnstorf/Diepholz: „Gegner wie der TV Cloppenburg waren da ein echter Prüfstein, andere wie ein Landesligist oder der nur mit seiner A-Jugend angetretene TV Bissendorf eher nicht.“ Die Verletzungsgefahr blieb hingegen immer. „Aber wir würden uns nicht grundsätzlich gegen eine Pokalteilnahme aussprechen, sondern sehen, ob es zu unserer Vorbereitung passt“.

ck