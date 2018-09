Keine Chance für Kirchdorfs Rumpfteam

0:3-Niederlage beim neuen Bezirksliga-Spitzenreiter Drakenburg / Zwei A-Jugendliche in Startelf

+ Für Henrik Albers und den TuS Kirchdorf gab es in Drakenburg nichts zu holen. - Foto: Krüger

Kirchdorf - In der Fußball-Bezirksliga hat der TuS Kirchdorf mit dem letzten Aufgebot beim TuS Drakenburg mit 0:3 (0:2) verloren. „Wir können sieben Stammspieler einfach nicht ersetzen und müssen jetzt schauen, dass wir die nächsten Wochen irgendwie überstehen“, schilderte Kirchdorfs Trainer Christian Jeinsen. Die Personalprobleme in Drakenburg waren sogar so groß, dass Jeinsen zwei A-Jugendlichen ihre ersten Einsätze in der Bezirksliga ermöglichte. Da war es kein Wunder, dass der nun zumindet vorläufige Tabellenführer das Spiel bestimmte. Drakenburg besaß diverse gute Chancen, wobei die Gäste zunächst noch den eigenen Strafraum gut verteidigten. So musste ein Eckball herhalten, der für die Führung sorgte: Marcel Müller sprang höher als alle Gegenspieler und köpfte unhaltbar für Dennis Fehner ein (15.). Und auch das 2:0 resultierte nicht aus dem Spiel heraus, sondern benötigte ein Foul von Söhnke Thies im Strafraum, den fälligen Foulelfmeter verwandelte Till Paczkowski im Nachschuss, nachdem der erste Versuch an der Latte gelandet war (33.). Nach dem Seitenwechsel wurden die Aktionen der Gäste offensiver, doch das hätte böse ausgehen können. Denn während Kirchdorf kaum Torgefahr ausstrahlte, kam Drakenburg nun immer wieder zu Kontern. Doch der Pfosten und Keeper Dennis Fehner bewahrten den TuS in dieser Phase vor dem K.o.. Nachdem Thies die einzige gute Kirchdorfer Chance daneben gesetzt hatte, sorgte Andre Engelmann (89.) für den Schlusspunkt. - ees