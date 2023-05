Cemet Ac jubelt zu früh - Tor aberkannt

Keine Big Points für den TuS Sulingen: Landesligist verliert mit 1:5 auf Bavenstedter „Beton“

Von: Gerd Töbelmann

Der Trip nach Bavenstedt war für Eugen Uschpol und den TuS Sulingen nicht gerade vergnüglich – mit einem 1:5 im Gepäck kehrte der Landesligist zurück. © Terwey

Dämpfer im Abstiegskampf für den TuS Sulingen. Der Fußball-Landesligist verlor am Samstag mit 1:5 (0:4) beim SV Bavenstedt. Trainer Iman Bi Ria war enttäuscht von der Leistung, ist aber weiter fest vom Klassenerhalt überzeugt.

Bavenstedt – Die Aufholjagd des TuS Sulingen im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga ist am Samstag ins Stocken geraten. Das Team von Trainer Iman Bi Ria verlor deutlich mit 1:5 (0:4) beim SV Bavenstedt.



Irgendwie hatte Bi Ria schon vor dem Match ein ungutes Gefühl: „Nach unserem Pokalsieg vom Donnerstag hatte ich mir schon gedacht, dass das mit dem engen Kader und dem Reisestress in Bavenstedt sehr knapp werden könnte.“ Zudem sei der Gegner ausgeruht und heiß darauf gewesen, sich für das Bezirkspokal-Aus im Achtelfinale zu revanchieren. „Und dann dieser Platz“, stöhnte Bi Ria: „Da hätten wir auch auf einem asphaltierten Parkplatz spielen können. Der Untergrund war knüppelhart. Klar müssen beide Teams darauf spielen, aber Bavenstedt kennt es ja nicht anders.“



Fußball-Landesliga: SV Bavenstedt - TuS Sulingen 5:1 (4:0) Sulingen: E. Schröder - Greifenberg, Brockmann, Fehse, Dieckmann (46. Rupp), Miklis (48. Park), Uschpol, Hibbeler, Rabens, Ac, Klare. Tore: 1:0 (11.) Friedrich, 2:0 (16.) Baule, 3:0 (19.) Jahnel, 4:0 (34.) Friedrich, 4:1 (63.) Ac, 5:1 (77.) Baule. Schiedsrichter: Tim Otto (TSV Weyhe-Lahausen).

Der Sulinger Coach wollte aber nicht als schlechter Verlierer dastehen und empfahl seinen Spielern, sich an die eigene Nase zu fassen: „So darf man sich, besonders in der ersten Halbzeit, nicht präsentieren. Vor allem deren linke Offensivseite haben wir nicht in den Griff bekommen.“



Und so konnte Bavenstedt bei den ersten vier Treffern vor der Pause durch Tim Friedrich (11./34.), Luis Baule (16.) und Cedric Jahnel (19.) jeweils über links durchbrechen und in die Box flanken.



„Es spricht aber dann für unsere Moral, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht komplett eingebrochen sind“, erklärte der in wenigen Wochen aus Sulingen scheidende Bi Ria.

Cemet Ac jubelt zu früh - Tor aberkannt

In der 63. Minute verkürzte Cemet Ac nach feiner Linksflanke von Jan Rabens auf 1:4. Anschauungsunterricht, wie man es nach diesem Schema macht, hatten die Sulinger im ersten Abschnitt ja reichlich bekommen. Und der TuS schien sogar an einer Wende zu schnuppern, denn Ac drehte nach seinem Tor zum vermeintlichen 2:4 schon jubelnd ab. Aber Pustekuchen: Schiri Tim Otto (TSV Lahausen) gab den Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht. „Beim Blick aufs Video war klar zu sehen, dass es kein Abseits war“, erklärte Bi Ria. Dass Baule mit seinem zweiten Treffer zum 5:1 (77.) für die Entscheidung sorgte, regte die Sulinger schon gar nicht mehr auf.



TuS Sulingen trifft jetzt auf Schlusslicht Steimbke

Jetzt geht der Blick schnurstracks nach vorn. Am Donnerstag steht auf eigenem Platz das Match gegen den Tabellenletzten SV BE Steimbke an. Mit einem Sieg wäre ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt getan. „Und das schaffen wir auch“, ist sich Bi Ria sicher.



Danach ist wieder Pokalzeit: Am Dienstag nach Pfingsten (30. Mai) treten die Sulinger im Halbfinale bei der SSG Halvestorf/Herkendorf (Bezirksliga) an. Sie haben versucht, das Match auf Pfingsten zu verlegen, um nicht an einem Wochentag die lange Fahrt nach Hameln zu haben. Aber Pokalspielleiter Thorsten Schuschel habe abgelehnt.