Kein Hunger auf Gras: Arambasic ärgert Rehdens Pokalaus - „erfahrener“ Torwart im Anflug

Von: Fabian Terwey

Rehdens bester Mann im Niedersachsenpokal: Torwart Yannick Olschewski (l.) hatte laut Trainer Kristian Arambasic als einziger Spieler „Normalform“ beim Ausscheiden gegen Germania Egestorf-Langreder. © Krüger

Fußball-Oberligist BSV Rehden schied am Mittwoch aus dem Niedersachsenpokal aus. Was Trainer Kristian Arambasic bei der 0:3-Niederlage bei Oberligist 1. FC Germania Egestorf-Langreder ärgerte und wie der aktuelle Stand bei der Torwartsuche ist.

Rehden – Das Ausscheiden ärgerte Kristian Arambasic auch noch am Morgen danach. „Ich will immer gewinnen, deswegen nervt es mich – auch, weil der Pokal wirtschaftlich wichtig ist“, sagte der Trainer des Fußball-Oberligisten BSV Rehden am Donnerstag zum Aus im Niedersachsenpokal der Amateure. Mit 0:3 (0:1) hatten die Schwarz-Weißen das Achtelfinale beim Oberligisten 1. FC Germania Egestorf-Langreder verloren. „Eine Einstellungssache“, sagte der Coach.

Niedersachsenpokal-Achtelfinale: 1. FC Germania Egestorf-Langreder - BSV Schwarz-Weiß Rehden 3:0 (1:0) Rehden: Olschewski - Wazneh, Chana, Draganovic, R. Stublla - Sindik - Lesueur (72. S. Stublla), Arambasic - Djumo (59. Sarr) - Jobe, Appiah (59. Ajala Cardoniz). Tore: 1:0 (37.) Homeier, 2:0 (60.) Homeier, 3:0 (90. + 4) Milan. Schiedsrichter: Felix Bickel (SSV Vorsfelde).

„Ich hatte gesagt, dass wir Gras fressen werden, aber das haben wir schön stehen lassen“, erklärte Arambasic: „Wir hatten gedacht, wir machen das mal eben spielerisch. Das war blauäugig.“ Zwar hätten seine Rehdener viel Ballbesitz gehabt, doch das Team habe „nach Ballverlusten nicht schnell genug umgeschaltet“.

Daraus schlug Egestorfs Jos Homeier Kapital. Nachdem er schon einen 18-Meter-Freistoß in den Winkel gesetzt hatte (37.), schloss er einen Konter zum 2:0 ab (60.). Rehdens nun spielberechtigter Neuzugang Adem Draganovic (siehe Kasten) hatte dem Gegner zuvor den Ball in den Fuß gespielt, nachdem ihm die Kugel auf dem Rasen versprungen war. Arambasic nahm den 22-Jährigen in Schutz: „Kein Vorwurf an ihn. Der Platz war nicht gut.“

Draganovic debütiert Adem Draganovic (22) hatte erst einen Tag vor seinem Einsatz im Niedersachsenpokal die Spielberechtigung erhalten. Kristian Arambasic ist froh über die Verpflichtung des Innenverteidigers. „Einen Linksfuß hatte ich mir für die Position noch gewünscht“, sagt der Rehden-Coach über den Österreicher, der zuletzt für die Altach Juniors (aktuell 3. Liga) aktiv war. „Er ist charakterlich top und schon ein echter Mann“, hebt Arambasic zudem hervor.

Dennoch sah der Coach nur bei einem Spieler „Normalform“. Yannick Olschewski habe den BSV vor dem 0:3 durch Hannes Milan (90. + 4) „mehrfach im Spiel gehalten“. Der 19-jährige Keeper war für die mit Muskelfaserriss außer Gefecht gesetzte Nummer eins Ole Bahr (21) zwischen die Pfosten gerückt. Beim Oberliga-Auftakt hatte noch Leon Borkovic (20) im Rehdener Tor gestanden.

Arambasic hatte zwar zwischen Liga und Pokal „nicht in die Einzelkritik“ gehen wollen, der Wechsel im Tor gibt jedoch Anlass zur Annahme, dass dem Coach die Leistung von Borkovic beim 3:2-Auswärtssieg gegen Schöningen nicht gefallen hatte.

Weil Olschewski im Trainining häufiger aus beruflichen Gründen passen muss, hatte Arambasic in den Einheiten vorm Pokal bereits Gastspieler für die Position im Tor getestet. Am Donnerstagmorgen verriet der Coach, dass die Rehdener in Gesprächen mit einem „erfahrenen“ Schlussmann seien. Offen blieb, wie schnell es mit der Verpflichtung klappt.

Rehden testet gegen Drittligist SC Verl

Fix ist indes, dass die Rehdener für Freitag (17.30 Uhr) noch einen Test beim Drittligisten SC Verl ausgemacht haben. Denn das nächste Pflichtspiel bestreitet der BSV erst am Samstag, 19. August, wenn Lupo-Martini Wolfsburg zum Oberliga-Heimspiel in die Waldsportstätten kommt.