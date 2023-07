Kein Bock auf Mittelmaß: SC Twistringen soll fitter, variabler und besser werden

Die Verstärkungen für den ambitionierten SC Twistringen: (von links) Trainer Timo Rathkamp mit den Neuzugängen Matthias Brokering, Malte Harms, Justus Schlake und Co-Trainer Simon Beuke. © Grentz

Punktuell verstärkt geht Fußball-Bezirksligist SC Twistringen in die neue Saison. Trainer Timo Rathkamp verrät, was er von seinen Neuzugängen erwartet und was er seiner Mannschaft vorleben will.

VON TOM SPRINGER

Twistringen – Wer Timo Rathkamp an der Seitenlinie eines Fußballspiels beobachtet oder im Nachgang mit ihm darüber spricht, spürt sie sofort: Diese Leidenschaft, mit der der 41-Jährige jetzt in seine zweite Saison als Coach der ersten Mannschaft des SC Twistringen geht. Nach dem Erreichen des ambitioniert gesteckten Top-Sechs-Ziels in der Vorsaison will sich Rathkamp auch dieses Mal nicht verstecken.

„Man muss doch Ziele haben“, verlangt er vehement und fragt rhetorisch: „Wer hat denn Bock, in der Bezirksliga immer im Mittelfeld zu stehen?“ Rathkamp nicht – ganz klar. Und so will er 2023/24 noch besser abschneiden als im Vorjahr (6. Platz). „Ich traue uns Platz vier bis sechs wirklich zu“, sagt der Landschaftsgärtner. „Wir sind definitiv stärker als letztes Jahr.“

Twistringens Verstärkungen: Schlake, Harms und Brokering

Belegbar ist das mit dem nur punktuell veränderten Kader. Schließlich seien mit Justus Schlake und Malte Harms zwei „richtig starke“ Mittelfeldspieler aus der eigenen A-Jugend neu dabei. Den beiden „Raketen“ traue er genauso wie dem defensiv „super variablen“ Matthias Brokering (kommt von Absteiger SG Diepholz) zu, „richtig viel Spielzeit bei uns zu haben“.

Nur ein Abgang

Verlassen hat den SCT in Rene Brinkmann dazu lediglich ein Akteur, der bei den „Blaumeisen“ ohnehin wenig Spielzeit erhalten hatte. Ihn zieht es zum Nachbarclub SV Mörsen-Scharrendorf in die Kreisliga, wo er zukünftig mit Bruder Rene auflaufen kann. „Er will gerne mehr Fußball spielen“, erklärt Rathkamp den „absolut nachvollziehbaren“ Abgang ohne Groll: „Er hat sich gut verhalten.“

Im kaum veränderten Team sei der Zusammenhalt ohnehin „ganz, ganz stark“, betont Rathkamp nicht zum ersten Mal. Um aber auch das gesamte Potenzial auszuschöpfen, braucht es mehr.

Rathkamp will Twistringen variabler machen

„Hinten stehen wir wirklich gut, aber nach vorne müssen wir zulegen“, umschreibt Rathkamp das aktuelle Leistungsniveau. „Wir müssen die Automatismen besser reinkriegen.“ Dafür setzt der Trainer auf einen vollen Testspielkalender. In insgesamt sieben Vorbereitungspartien will er drei Systeme einstudieren, „damit man ein bisschen variabler ist und auch mal auf den Gegner reagieren kann.“

Rathkamp will die „Seuche“ hinter sich lassen

Das Gewöhnen an die Wettkampfhärte solle außerdem dafür sorgen, dass der SCT sein Verletzungsproblem der vergangenen Spielzeit in den Griff bekommt. „Irgendwie hatten wir die Seuche“, grübelt Rathkamp noch immer. „Da sind immer gute Leistungsträger weggebrochen.“ Damit das in der neuen Saison besser läuft und Spieler wie Tom Thiede oder Hannes Fortkamp in möglichst vielen Partien zur Verfügung stehen, gibt es nun „ein längeres Aufwärmprogramm“ mit Physiotherapeutin Malin Schütte. „Wenn wir alle dabei haben, muss man uns erstmal schlagen“, lässt Rathkamp aufhorchen.

„Ganz oben“ werde es aber so oder so „dünn“, meint der Coach mit Blick auf seine Aufstiegsfavoriten Sudweyhe und Mühlenfeld: „Die sind einfach besser – Riesen-Respekt!“ Auch Neuenkirchen habe „eine gute Mannschaft“.

Bei einigen Spielern fehlt Rathkamp „der ganz letzte Wille“

Um eines Tages dort mitzumischen und „vielleicht irgendwann auch mal Landesliga zu spielen“, investiert der energische Übungsleiter reichlich Zeit und Mühen, sodass seine Frau ihn „nicht so oft sieht“, verrät er schmunzelnd. Von einigen Spielern fehle ihm genau das: „Der ganz letzte Wille.“ Wegen vielfältiger Gründe für Trainingsabsagen komme ihm dieser noch zu kurz. „Ich kann das nur immer wieder einfordern und vorleben“, weiß Rathkamp. Er wird deshalb auch weiterhin mit Leidenschaft vorangehen.