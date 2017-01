Kasperlik Rückhalt im Tor

HSG Barnstorf/Diepholz besiegt Elsflether TB 33:23 / Zehn Chylinski-Treffer

+ Barnstorfs Linkshänder Laurynas Palevicius – rechts im Bild Elsfleths Bela Rußler – schloss mehrere Gegenstöße erfolgreich ab.

DIEPHOLZ - Von Matthias Borchardt. Erfolgreicher Punktspielstart im Jahr 2017: Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz schlug gestern Abend vor 280 Zuschauern in der Diepholzer Mühlenkamp-Halle den unbequemen Elsflether TB mit 33:23 (17:12) und fuhr im sechsten Heimspiel den fünften Sieg ein.

„Das war ein wichtiger Sieg für uns. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir noch besser gedeckt“, sagte Barnstorfs Trainer Dag Rieken, der vor allem Torjäger Kamil Chylinski (10/3), Rechtsaußen Laurynas Palevicius (8) und Torwart Jakob Kasperlik, der 13 Bälle meisterte, lobte. „Ich bin mit meiner Leistung zufrieden, denn ich habe gut ins Spiel hineingefunden“, unterstrich der 23-jährige Kasperlik.

Für den verletzten HSG-Stammtorhüter Donatas Biras (trägt nach einem Treppensturz eine Gipsschiene um den linken Ellbogen herum) begann Jakob Kasperlik, der gleich die ersten zwei Bälle abwehrte. Die Gastgeber machten es besser: Kamil Chylinski mit verwandeltem Siebenmeter und Arunas Srederis trafen zum 2:0 (2.). Auch danach arbeiteten die Barnstorfer konzentriert in der Deckung weiter, kamen zu Ballgewinnen. Linksaußen Lukas Brenning erhöhte auf 5:2 (6.). Die Gäste, die ohne Torjäger Christopher Santen (Urlaub) antraten, verkürzten nach einem Doppelpack von Markus Zindler (9) auf 4:5 (8.).

Es folgte eine starke Phase von der Heimmannschaft, die ihren Vorsprung mit fünf „Buden“ in Folge auf 10:4 (12.) ausbaute. Der Litauer Laurynas Palevicius schloss gleich drei Tempogegenstöße erfolgreich ab. An der Sechs-Tore-Führung änderte sich bis zum 14:8 (Treffer von Raul-Lucian Ferent/19.) nichts. Vor der Pause kämpften sich die Elsflether in Überzahl auf 12:17 heran.

Nach dem Wechsel deckte Martin Golenia in der Spitze der 3:2:1-Abwehr. Das zahlte sich aus, denn er störte erfolgreich den Spielfluss in der zweiten Reihe. Der schnelle Palevicius sorgte mit dem Treffer zum 22:14 (42.) für die Vorentscheidung. Die Barnstorfer ließen nicht locker – Chylinski gelang per Kempa-Tor die erste Zehn-Tore-Führung (29:19/50.). Den Schlusspunkt zum 33:23 setzte Stefan Beljic. Sein Oberliga-Debüt gab in den letzten zehn Minuten HSG-Keeper Frederik Hohnstedt, der sich auch noch auszeichnete.

Weiter geht’s für die HSG Barnstorf/Diepholz am Sonnabend, 14. Januar, um 18 Uhr mit der Auswärtspartie beim VfL Edewecht. Dabei kommt’s zum Wiedersehen mit dem Ex-Barnstorfer Rückraumakteur Tobias Meyer.