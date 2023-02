Karla Witte beste Siebenmeterschützin der Oberliga: Löwin verrät ihr Geheimrezept vom Punkt

Von: Matthias Borchardt

Mit einer Quote von knapp 90 Prozent ist Karla Witte die beste Siebenmeterschützin der Oberliga. © Terwey

Ein Blick in die Statistik bringt es zum Vorschein: Von den erfolgreichsten Werferinnen in der Handball-Frauen-Oberliga ist Karla Witte von der HSG Hunte-Aue Löwen die beste Siebenmeterschützin. Die Leistungsträgerin vom Tabellenzweiten trat 45-mal vom Punkt aus an und versenkte den Ball 40-mal im Kasten, das entspricht einer Quote von 88,89 Prozent.

Diepholz - Den zweitbesten Wert hat Lisa Meyer von der HSG Osnabrück mit 87,93 Prozent (58/51). Die meisten Siebenmeter hat Lena Kampers vom TV Dinklage geworfen. Sie schritt 68-mal zur Marke, 52 Bälle landeten im Tor (76,47 Prozent).

Klostermann: „Sie zieht schnell ab und ist nervenstark“

Extra Siebenmeterwerfen lässt Löwen-Coach Klaus Klostermann in den Trainingseinheiten nicht üben. Er nennt Stärken von Karla Witte: „Sie zieht schnell ab und ist nervenstark.“ Er kennt zwar die „Schokoladenecke“ seiner Torjägerin, weiß allerdings auch, dass die platzierten Bälle für die Torhüterinnen schwer zu halten sind. In Rückraumakteurin Kim Klostermann (18/15 – 83,33 Prozent) und Kapitänin Lea Hillmer (4/4 – 100 Prozent) verfügt der 60-Jährige über zwei weitere gute Strafwurfvollstreckerinnen.

Karla Witte: „Ich habe eine Lieblingsecke“

„Ich warte nicht lange, ziehe den Arm voll durch, schaue mir auch die Torhüterin an“, sagt Karla Witte. Zwei Dinge verrät die 22-Jährige: „Ich habe eine Lieblingsecke, bin aber auch immer etwas aufgeregt.“ Bei der Ausführung eines Siebenmeters vertraut sie ihrer Wurfstärke und der Zielgenauigkeit, geht kein Risiko mit einem Heber oder Dreher ein.

Siebenmeter-Königin Zweite in der Torschützenliste

In der Gesamttorschützenliste führte Lisa Meyer (HSG Osnabrück) mit 143/51 „Buden“. Platz zwei belegt Karla Witte mit 119/40 Treffern. Auf Rang drei folgt Katharina Schanko vom Wilhelmshavener HV mit 117/33 Toren.