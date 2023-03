Karam Han auskuriert zurück in Rehden

Von: Cord Krüger

Bald grätscht er wieder! Doch nicht nur das: In den 13 Spielen vor seinem Kreuzbandriss fiel Karam Han (rechts) beim BSV Rehden durch kluge Pässe, Tempo und Spielintelligenz auf. Nach seiner Rückkehr aus der südkoreanischen Heimat steht der 25-Jährige nun beim Regionalligisten vor seinem Comeback. © Krüger

In seiner südkoreanischen Heimat hat Karam Han nach seinem Kreuzbandriss hart für sein Comeback geschuftet. Jetzt ist der Mittelfeldspieler zurück beim Regionalligisten BSV Rehden. Seine Rückkehr in den Kader steht unmittelbar davor. Am Freitag wird das allerdings noch nichts - denn das Derby gegen BW Lohne fällt aus.

Rehden – Der Begriff „Wunderheilung“ wäre zu hoch gegriffen. Und er würde dem verbissenen Kampf von Karam Han für sein Comeback auch nicht gerecht. Denn hinter der frohen Kunde für den BSV Rehden, dass der Mittelfeldspieler nur ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss vor der Rückkehr in den Kader des Fußball-Regionalligisten steht, steckt ganz viel Arbeit. Vor allem harte Arbeit des 25-Jährigen, aber auch enormer Einsatz diverser Ärzte, Physiotherapeuten und speziell geschulter Coaches in Hans südkoreanischer Heimat. „Dort gibt es die perfekte medizinische Versorgung – für offenbar relativ wenig Geld, das man in eine private Versicherung stecken muss“, berichtet sein Trainer Kristian Arambasic: „Massagen, Krankengymnastik, Einheiten mit ausgebildeten Fußballtrainern – alles hochprofessionell. Dafür hat Karam aber auch jeden Tag von 8 bis 16 Uhr geschuftet.“

Trainer Arambasic: „Unsere Physios waren begeistert“

Das alles ließ sich der 45-Jährige vom Sechser nach dessen Rückkehr am Montag berichten. „Seitdem hat er schon zwei Laufeinheiten hinter sich, und unsere Physios waren begeistert, als sie sich das Knie angesehen haben. Wir denken, dass er vielleicht schon in einer oder zwei Wochen spielen kann“, sagt sein Coach.

Jetzt auch noch Schnee: Derby gegen Lohne abgesagt

In dieser Woche verpasst er ohnehin noch nichts, denn am Donnerstagabend sagten die Rehdener nach einer weiteren Platzbegehung mit Vertretern der Samtgemeindeverwaltung das mit Spannung erwartete Derby gegen Aufsteiger BW Lohne ab. „Wir hätten sehr gern gespielt, aber jetzt schneit es schon wieder – und während des Spiels soll es wieder schneien. Es hat keinen Sinn“, erklärte BSV-Präsident Friedrich Schilling nach dem erneuten Gang übers durchweichte Geläuf. Diverse Wetter-Apps hatten ihm Hoffnung gemacht, andere wiederum nicht. Doch bis zuletzt wollten die Schwarz-Weißen die Minimalchance wahren – denn die Nachholtermine werden nach dem nun fünften abgesagten Heimspiel dieses Winters weniger.

Für Arambasic bedeutete dies ein erneutes Umschalten vom Angriffs- in den Abwartemodus: „Wir alle sind heiß wie Frittenfett“, verriet der Chefcoach, der seinen Männern nach dem 1:1 am Sonntag beim FC St. Pauli II ein gutes Zeugnis ausstellte: „Trotz der vorher vier Wochen Spielpause waren wir körperlich topfit und hatten am Ende mehr Power als St. Pauli.“ Und ein Derby unter Flutlicht mit diesen Verhältnissen „auf einem schmierigen, nassen und rutschigen Rasen“ hätte schon etwas gehabt.

Lob auch für Co-Trainer Maciej Czyzniewski

Zum Nachholtermin könnte allerdings Han als echte Verstärkung zurück sein. „Eine wichtige Frage wird sein, ob er vom Kopf bereit ist oder ob wir ihm vielleicht noch die Angst davor nehmen müssen, was im Training oder Spiel mit seinem Knie passieren kann“, gibt Arambasic zu bedenken. „Aber in solchen Situationen sind wir froh, einen wie Maciej Czyzniewski zu haben“, sagt er über den Torwart, der sich nach seinem Kreuzbandriss zum Ende der Vorsaison ebenfalls in Rekordzeit wieder zurückgearbeitet hatte. Inzwischen steht der 37-Jährige nur noch als Standby-Keeper zwischen den Pfosten, als Co-Trainer erfülle er aber nach Ansicht seines Chefs eine wichtige Aufgabe. „Und Maciej lebt unseren Verletzten vor, wie schnell man wieder da sein kann.“

Karam Han: Zurück im Team, zurück in der Bremer WG und an der Uni

Für Karam Han hat sich mit Ausnahme der fehlenden Spielpraxis nicht viel verändert. Sein Zimmer in der Bremer Wohngemeinschaft mit zwei weiteren südkoreanischen Fußballern aus anderen Vereinen blieb seit seinem Abflug im November frei, der Student kann sein Studium an der Uni Bremen wieder aufnehmen – und beim BSV empfingen ihn sowieso alle mit offenen Armen.