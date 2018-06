Es kann nur einen geben

Bruchhausen-Vilsen und Mörsen-Scharrendorf kämpfen um das letzte Bezirksliga-Ticket

+ Frank Fischer - Foto: flü

Br.-VILSEN/MÖRSEN - So spannend wie in der jüngsten Vergangenheit ging es bei einem Saison-Finale in der Fußball-Kreisliga Diepholz eher selten zu. Sowohl der Meister als auch der zweite Aufsteiger müssen am letzten Spieltag noch ermittelt werden. Im Rennen sind neben dem aktuellen Tabellenführer TuS Lemförde (62 Punkte) auch noch der Zweitplatzierte SV Bruchhausen-Vilsen (59) sowie der Dritte SV Mörsen-Scharrendorf (58).