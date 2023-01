Kamil Chylinski hört auf seinen Körper: Deshalb macht „BaDis“ früherer Rückraum-Shooter Schluss mit Handball

Von: Cord Krüger

Privates Glück: Kamil Chylinski mit Ehefrau Paulina und Töchterchen Nel. Der frühere Klasse-Handballer hat sich außerhalb des Sports einiges aufgebaut. © Krüger

Dass am Mittwoch in seiner polnischen Heimat die Handball-Weltmeisterschaft startet, lässt Kamil Chylinski kalt. Zwar „juckt und kribbelt es“, wann immer der einstige Rückraum-Shooter seinen Ex-Kollegen der HSG Hunte-Aue Löwen von der Tribüne aus zusieht. Ob er sich aber das WM-Eröffnungsspiel zwischen Polen und Frankreich im Fernsehen anschaut, „weiß ich noch nicht. Irgendwie fühle ich da nichts.“ Dabei trug der Eydelstedter selbst mal den weißen, goldgekrönten Adler auf der Brust – als U18-Nationalspieler. Seit zwei Monaten weiß Chylinski jedoch, dass es besser wäre, nie wieder Handball zu spielen: „Verboten hat mir der Arzt nichts, aber er sagte, dass beim nächsten Mal nichts mehr zu reparieren wäre, wenn wieder was reißt.“

Barnstorf – Der Mediziner meinte das rechte Sprunggelenk, in dem alles schon mal kaputt war – „mit sämtlichen Bändern“. Viermal operierten Spezialisten ihn bereits, schliffen ab, korrigierten, therapierten. Heute hat der Lehrer mal gute Tage, „aber ich spüre noch oft Schmerzen“.

Chylinskis letzter Torjubel stammt aus einer fast vergessenen Zeit – vom Februar 2020, als noch kaum jemand das Wort Corona kannte. Fünf Treffer warf der Rückraummann gegen die HSG Schwanewede für „seinen“ Oberligisten HSG Barnstorf/Diepholz. Es folgten eine Oberschenkelverletzung, der pandemiebedingte Saisonabbruch im März 2020, die Umbenennung seines Teams in HSG Hunte-Aue Löwen drei Monate später und der Oberliga-Abstieg in diesem Frühjahr.

Lang ist’s her: Kamil Chylinski vor acht Jahren im Trikot von Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz im Derby gegen den TV Neerstedt. © Marquart

Auch bei Chylinski passierte einiges. In Oldenburg „baute“ er seinen Master in Sonderpädagogik, das Haus in Eydelstedt „ist noch nicht ganz fertig renoviert – man will ja möglichst viel allein machen. Vor allem aber tut es gut, dass unsere Nel da ist“, sagt er über das fast zweijährige Töchterchen. Vor der Geburt „hat mir meine Frau Paulina nicht reingeredet. Jetzt aber meinte sie schon, dass ich es mir überlegen sollte, ob ich wieder Handball spielen oder irgendwann mal mit Nel laufen gehen will.“

Wir werden sie zu nichts drängen. Aber es wäre schon schön, wenn sie irgendwann mal eine Sportart machen möchte.

Das Joggen hat der langjährige Klasse-Leichtathlet mittlerweile wieder aufgenommen. „Fünf Kilometer schaffe ich momentan“, schildert der 29-Jährige.

Entscheidung für den Handball hatte „soziale Gründe“

Lange Läufe allein auf weiter Flur – einst ein Gräuel für den jungen Kamil. Und der Hauptgrund, warum er eine seiner beiden Karrieren früh beendete. Als Kind zählte er zu den schnellsten Mittelstrecklern seiner Altersklasse auf dem Kontinent, wurde mit zwölf Jahren Europameister über 1 000 Meter. Handball spielte er ebenfalls bereits – wie sein älterer Bruder Mateusz. Irgendwann, nach dem Wechsel aufs Sportinternat Konskie, musste er sich entscheiden. „Es waren soziale Gründe“, begründet er heute seine Konzentration auf den Handball: „Ich brauchte den Mannschaftssport und mochte nicht immer nur zehn, 15 oder 20 Kilometer laufen, ohne dass mich jemand begleiten wollte.“

Der Junge aus Nisko zieht nach Barnstorf

So schlug das Rückraumtalent einen anderen Weg ein. Direkt nach dem Abitur zog er mit seinem Bruder Mateusz 2012 nach Barnstorf: „Für mich, meine Entwicklung und meine Persönlichkeit war es genau der richtige Schritt.“ Klar fehlte dem Jungen aus Nisko, einer Kreisstadt 150 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, die Familie: „Aber durch meine vorherige Zeit im Internat war die Umstellung nicht so schlimm.“

Zerrungen, Prellungen und Verletzungen

Wenn der Shooter fit war, warf er die meisten Tore für die „BaDis“ – doch viele Verletzungen warfen ihn zurück. Zwei Kreuzbandrisse im rechten Knie, ein Knorpelschaden, ein Meniskusriss – allesamt Diagnosen, die andere Sportler bereits zum Laufbahn-Ende bewegten. „Aber daran habe ich nie gedacht“, versichert Chylinski. „Auch nicht nach Unfällen, die im Handball immer mal passieren“, erinnert er sich an Zerrungen, Prellungen, einen ausgekugelten Ellbogen und „einen rechtwinklig abstehenden Knöchel“.

Nach Freitagabend-Spielen ging es durch die Nacht nach Polen

Geschont hat sich Chylinski für die HSG eben nie. Auch außerhalb der Ersten nicht. Bis zur Corona-Zwangspause coachte er mit seinem Bruder die B- und C-Jugend des Vereins, davor teils allein die D- und E-Jugend. Und wenn die Oberliga-Heimspiele am Freitagabend beendet waren, düsten er und Mateusz teils noch nass vom Duschen durch die Nacht nach Polen. Dort studierten sie drei Jahre lang für ihren Bachelor: „Oft haben wir uns irgendwo an einer Tankstelle umgezogen und sind gerade so pünktlich am Samstagmorgen in Lodz angekommen, wenn an der Uni die Vorlesung losging.“

Zukünftiger Trainerjob bei der HSG?

Immerhin dieser Stress hat jetzt ein Ende. Und wäre vielleicht noch eine Trainerkarriere bei der HSG möglich? „Na ja, weg war ich beim Verein ja nie“, gibt Chylinski zu bedenken: „Erst mal brauche ich aber ein bisschen Abstand.“ Denn neben allem Kribbeln und Jucken „tut es vor allem weh“ – nicht nur körperlich: „Es schmerzt, nur beizubringen und nicht selbst spielen zu können.“