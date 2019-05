Kafemann verabschiedet sich mit Sieg

FC Sulingen feiert 3:2-Erfolg über SG Diepholz / Auch Lehmkuhl verlässt den Tabellendritten

+ Vernascht: Diepholz’ Viktor Bart (am Ball) behauptet sich gegen Sulingens Richard Fiterer. Doch am Ende musste die Nummer vier des Tabellenzehnten eine 2:3-Niederlage quittieren. Fotos: j. Diekmann

Sulingen - Von Julian Diekmann. Svend Kafemann beschlich vor dem Anpfiff schon so ein „komisches Gefühl“. Kein Wunder. Immerhin bestritt der 30-Jährige sein letztes Bezirksliga-Heimspiel für den FC Sulingen (300 Pflichtspiele, über 170 Tore). „Aber zum Glück habe ich es überstanden“, meinte der Offensivspieler nach dem 3:2 (2:0)-Sieg am Samstag gegen die SG Diepholz. Nach elf Jahren beim FCS hängt die Nummer neun ihre Fußballschuhe nun endgültig an den berühmten Nagel. „Mein Sprunggelenk macht einfach nicht mehr mit. Von daher habe ich für mich entschieden, Schluss zu machen – es geht einfach nicht mehr. Seit der Verletzung vor vier Jahren bin ich nicht mehr richtig in Tritt gekommen.“