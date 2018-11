Bremen - Ärgerliche Heimniederlage für Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen: Trotz einer durchaus ansprechenden Leistung unterlagen die Hanseaten am Sonntagabend vor rund 400 Zuschauern dem TTC Zugbrücke Grenzau mit 1:3 und beendeten so die Hinrunde mit 6:14-Punkten auf Platz acht. Entsprechend enttäuscht wirkte Bremens Coach Cristian Tamas nach der vierten Niederlage in Folge: „Uns fehlt derzeit einfach das nötige Quäntchen Glück. Aber dieses Spiel zeigt, wie eng die Liga zusammen ist. Wir lagen ja zuerst schon auf der Siegerstraße und stehen doch ohne Punkte da.“

In der Tat sprach zunächst alles für die Hausherren: Gewohnt souverän brachte SVW-Spitzenspieler Bastian Steger die Grün-Weißen in Front, und auch Bremens Nummer zwei Hunor Szöcs lag anschließend gegen Kirill Gerassimenko mit 2:0-Sätzen und 10:8 im dritten Durchgang in Führung. Bei eigenem Aufschlag fehlte dem jungen Rumänen also nur noch ein Pünktchen, doch Gerassimenko entschärfte in Weltklasse-Manier beide Matchbälle und erzwang wenig später einen Entscheidungssatz. Auch hier erarbeite sich Szöcs bei eigenem Service erneut ein 10:8 – und scheiterte dennoch. „Es war unfassbar, wie Gerassimenko die vier Matchbälle abgewehrt hat. Hunor hatte ihn viermal schon in die Defensive gedrängt – und er findet trotzdem viermal die bessere Antwort“, schüttelte Tamas fassungslos den Kopf: „Das Spiel hat uns das Genick gebrochen.“ Stimmt, da Grenzau urplötzlich seine Chance witterte – und zuschnappte. Erst kochte der Däne Anders Lind Bremens Neuzugang Gustavo Tsuboi in vier Sätzen ab, dann trümmerte Gerassimenko im Spitzeneinzel Steger regelrecht vom Tisch. „Kirill hat brutal draufgehauen und alles getroffen“, staunte Tamas über die Trefferquote des Kasachen.

Trotz der vierten Schlappe in Serie wollte der SVW-Trainer allerdings nicht von einer Krise sprechen. „Die Jungs haben momentan einfach das Pech am Schläger“, zuckte Tamas mit den Schultern: „Aber das dreht sich auch wieder. Zum Glück steigt diese Saison nur der Letzte ab. In den Abstiegskampf werden wir also keinesfalls hineingezogen.“

Stimmt, da Schlusslicht TTC Indeland Jülich bei 0:20-Zählern praktisch außer Konkurrenz läuft, können sich die Bremer voll und ganz auf das „Final Four“ Anfang Januar in Ulm konzentrieren. „Darauf liegt unser Augenmerk“, bestätigte Tamas: „Wenn wir dort den Pokal holen, dann war es eine überragende Saison. Aber vorher wollen wir natürlich noch unser Selbstvertrauen mit ein paar Siegen aufpolieren.“ - drö