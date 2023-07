Zurück in die USA: Warum Rahmig nach seinem Comeback nicht beim Brinkumer SV bleibt

Von: Gerd Töbelmann

Gab nur ein Gastspiel für Brinkum in Ristedt: Flügelspieler Julius Rahmig. © Töbelmann

Julius Rahmig gab beim Ristedter Fußball-Turnier um den „ALTS-Cup“ sein Comeback für Fußball-Bremen-Ligist Brinkumer SV. Doch eine dauerhafte Rückkehr schließt Rahmig aus.

Brinkum - Beim Spiel um Platz drei während des Ristedter Fußball-Turniers um den „ALTS-Cup“ stand Julius Rahmig im Team des Bremen-Ligisten Brinkumer SV. Das Match gegen den Bezirksligisten SV Heiligenfelde ging mit 0:1 verloren.

Sollte sich da etwa eine Rückkehr anbahnen, denn von 2019 bis 2021 stand der jetzt 24-Jährige schon einmal im Kader des BSV, bevor er ein Fußball-Stipendium in den USA annahm und für die JC Jaguars spielte.

Rahmig war auf der linken Seite einer der besten Brinkumer. „Ich wäre froh, wenn er wieder für uns spielen könnte“, meinte Brinkums Manager Jörg Bender. Doch daraus wird nichts, wie Rahmig am Freitababend erklärte: „Ich bin quasi nur zu Besuch in Deutschland und habe zuletzt auch ab und zu mit meinen Kumpels in der Dritten von Seckenhausen gespielt. Mitte August geht es dann wieder zurück in die USA.“

Dort studiert Rahmig noch zwei Jahre Sport-Management, spielt aber auch jede Menge Fußball. Dennoch ändert sich etwas: Der 24-Jährige studiert nicht mehr in Texas, sondern demnächst in Alabama.