Rahmigs Raserei durch die USA

Von: Felix Schlickmann

Teilen

Bei Heimatbesuchen kurzfristig für die 3. Herren der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst am Ball: Julius Rahmig. © Schlickmann

Brinkum und Texas, es sind zwei verschiedene Welten – auch fußballerisch. Das bekommt Julius Rahmig seit anderthalb Jahren am eigenen Leib zu spüren. Der 23-Jährige erzählt von seinem Leben am College, den Playoffs in einer der stärksten Divisions in den USA und den NBA-Superstars Luka Doncic und Kevin Durant.

Jacksonville – Thanksgiving passte mal überhaupt nicht in den Ernährungsplan von Julius Rahmig. „Wir haben gar nicht erst gefrühstückt“, erzählt der Fußballer grinsend: „Mittags gab es ein richtiges Menü, abends dann noch mal Reste-Essen.“ Er konnte es vertragen.

Denn nach mittlerweile anderthalb Jahren am College ist Rahmig in der Form seines Lebens. „Man ist fit, ey – alter Schwede, das ist krass“, sagt er. Die drei Trainingseinheiten pro Woche beim Brinkumer SV, wo Rahmig bis Mitte 2021 gespielt hat, erscheinen beinahe mickrig gegen das Pensum in den USA.

Knapp die Hälfte sind Amis, die kommen meist aus Texas. Dann haben wir fünf Deutsche, drei Brasilianer, zwei Italiener, zwei Japaner, zwei Argentinier, zwei Kolumbianer, einen Venezolaner, einen Spanier, einen Iren und ein paar Mexikaner.

Morgens Unterricht, mittags Training, abends Fitnessstudio – seit seiner Rückkehr nach dem Weihnachts-Heimatbesuch in Deutschland hat Rahmig der harte Alltag im texanischen Jacksonville wieder erfasst. „Du gewöhnst dich dran“, lächelt er.

Die körperliche Verfassung ist wichtig für ihn, der Fußball in den Staaten ein ganz anderer als in Europa. „Du presst durchgehend, 90 Minuten lang“, berichtet der 23-Jährige: „Du läufst so viel mehr, weil die Gegenspieler immer fit sind, weil du durchgängig wechseln kannst. Dadurch ist das Spiel viel, viel schneller und nicht so richtig auf Taktik ausgelegt.“

„200, 300 Mails“ auf dem Weg zu einem neuen College

Doch das scheint Rahmig zu liegen. Als einer von nur zwei Spielern seiner Mannschaft absolvierte er jede Partie über die vollen 90 Minuten, und in beiden Saisons seit seiner Ankunft zog Jacksonville in der wohl stärksten Junior-College-Division des Landes, der NJCAA Region XIV, in die Playoffs ein. Inklusive des Erstrundenaus’ im Viertelfinale wegen eines Torwartfehlers (0:1 nach Verlängerung) gelangen dem meist als Außenverteidiger und gelegentlich als Flügelstürmer auflaufenden Rahmig zwei Tore und zwei Assists in 17 Partien.

Ein beachtlicher Leistungsnachweis auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Denn ein Aufenthalt an einem Junior College ist auf zwei Jahre begrenzt. Nach seinem Abschluss im Sommer, dem Associate Degree, wird es für zwei weitere Jahre an eine andere Universität gehen. Welche – das steht noch nicht fest. „Ich habe viele Unis angeschrieben, um mich vorzustellen, 200, 300 Mails verfasst“, verrät Rahmig, der am liebsten „in die Nähe einer größeren Stadt“ möchte.

Playoffs, Baby! Julius Rahmig (unten, Dritter von rechts) und sein Team nach dem erfolgreichen Abschluss der regulären Saison 2022. © Privat

Denn in Jacksonville (14 000 Einwohner) ist nicht so richtig viel los. Für Spiele im weitläufigen Texas sind die Fußballer – gemeinsam mit den Frauen, die den gleichen Spielplan haben – zwischen zwei und sieben Stunden unterwegs. Ihre Freizeit verbringen sie gerne in der nächstgrößeren Stadt Tyler (knapp 107 000), die in einer halben Stunde mit dem Auto zu erreichen ist. „Dort kann man dann essen oder feiern gehen“, sagt Rahmig.

Auch die Metropolen Houston und Dallas hat er schon besucht – allerdings wegen der jeweils dreistündigen Fahrt nicht so häufig. Das Spiel der Mavericks gegen die Brooklyn Nets sei ein richtiges Highlight gewesen, der Basketball-Fan schwärmt mit leuchtenden Augen von den Superstars Luka Doncic und Kevin Durant.

Zwischenstation 3. Herren der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst

Vielleicht findet Rahmig in der nun anstehenden Offseason weitere Zeit für Besuche von NBA-Partien, ansonsten ist er mit trainieren und lernen für die Abschlussprüfungen in seinem Sportmanagement-Studium beschäftigt.

Mit einem neuen College-Deal in der Tasche will der Heiligenroder dann seinen nächsten Heimatbesuch Ende Mai antreten – und wie schon 2022 ein paar Spiele mit der 3. Herren der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst bestreiten. „Ich bin noch angemeldet und möchte da im Sommer wieder spielen“, betont Rahmig. Er muss schließlich in Form bleiben.