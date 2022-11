Miklis im Mittelpunkt vor Sulingens Heimspiel gegen Bavenstedt

Von: Fabian Terwey

„Brutal stark“: Sulingens Julian Miklis (links) erhielt von Trainer Bi Ria ein Lob für seine jüngste Leistung. © Krüger

Julian Miklis hatte allen Grund, sauer zu sein. Einer Systemumstellung war er zum Opfer gefallen. Doch statt Trübsal zu blasen, gab der Sulinger Gas – und überzeugte seinen Trainer Iman Bi Ria mit einer „brutal starken“ Leistung in ungewohnter Rolle auf der Sechs. Dort könnte Miklis auch gegen den SV Bavenstedt auflaufen.

Sulingen – Die Stimmung sei „mehr als ausgelassen“ gewesen, berichtet Julian Miklis von der Busrückfahrt aus Garbsen: „Es hat das eine oder andere alkoholische Getränk gegeben – und der Trainer hat uns bei einem Zwischenstopp zu McDonald’s eingeladen.“ Der in der Partie zum Sechser umfunktionierte 24-Jährige hatte mit dem abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten TuS Sulingen am Montag einen 4:2-Erfolg beim TSV Stelingen gefeiert und damit vor dem ersten von drei Heimspielen in Folge gegen den Tabellensiebten SV Bavenstedt (Sonntag, 14.00 Uhr) auch Coach Iman Bi Ria aufatmen lassen.

„Wir verfallen deshalb jetzt nicht in Euphorie. Unsere Laune ist aber natürlich besser, weil wir den Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz auf sechs Punkte verkürzen konnten“, erklärt der Trainer. Auch Miklis sei „sehr erleichtert“ gewesen: „Ich gehe nicht davon aus, dass wir absteigen, wenn wir so spielen wie am Montag: Mit Kampf, Leidenschaft und Zusammenhalt.“

Für Miklis „zählt allein der Erfolg der Mannschaft“

Vom Trainer erhielt der Student ein Sonderlob für seine Leistung gegen Stelingen: „Er hat erstmals auf der Sechs gespielt – und das brutal stark. Mit seiner Spielintelligenz hat Julian die Räume gut zugemacht. Dafür muss man ihn loben – gerade auch, weil er schon oft Lack von mir bekommen hat.“

Am Samstag zuvor hatte Bi Ria den Ur-Sulinger, dessen Vater Peter Miklis schon für den TuS gespielt hatte, bei der bitteren 3:4-Pleite in Alfeld bereits nach 30 Minuten ausgewechselt: „Er ist da unserer taktischen Umstellung zum Opfer gefallen.“ Der Trainer habe nach dem frühen 0:2-Rückstand mit Gabriel Czyborra mehr Offensivpower auf Außen bringen wollen. „Klar war ich sauer“, sagt Miklis über sein frühes Aus: „Wenn ich nicht sauer wäre, wäre aber auch etwas falsch. Doch das ist jetzt abgehakt. Es zählt allein der Erfolg der Mannschaft.“

Bi Ria beginnt das Casting für Winterneuzugänge

In seiner neuen Rolle als Sechser habe sich der sonstige Außenbahnspieler „sehr wohl gefühlt. Das habe ich schon in der Jugend gespielt. Und ich laufe da auf, wo mich der Trainer aufstellt. Iman ist sehr akribisch.“

So bastelt der Coach des Tabellenvorletzten angesichts der drohenden Abstiegsgefahr auch bereits an Verstärkungen in der Winterpause: „Ich suche für jeden Bereich, für die Innenverteidigung, die Außenbahnen und den Sturm. Mindestens vier neue Spieler sollen es werden.“ Gespräche hätte es laut Bi Ria bereits gegeben. Zunächst hofft der 38-Jährige aber auf den ersten Heimsieg: „Unser Rasenplatz ist wieder in besserem Zustand. Wenn das Wetter mitmacht, spielen wir im Stadion statt auf dem Kunstrasen.“ Miklis könnte dann dort erneut als Sechser dabei sein.