Vom TuS Sulingen zum TSV Wetschen: Fehse und Hibbeler heuern in Wetschen an

Julian Fehse wechselt von Fußball-Landesligist TuS Sulingen zu Klassenkonkurrent TSV Wetschen. © Krüger

Fußball-Landesligist TSV Wetschen verstärkt sich für die kommende Saison mit zwei Akteuren vom TuS Sulingen. Mittelfeldspieler Julian Fehse und Innenverteidiger Timo Hibbeler wechseln zum Klassenkonkurrenten. So kam es zu den Transfers.

Wetschen – Der TSV Wetschen freut sich auf zwei etablierte Leistungsträger aus „seiner“ Landesliga: Wie der Verein auf seiner Homepage vermeldete, wechseln Mittelfeldspieler Julian Fehse und Innenverteidiger Timo Hibbeler vom Klassengefährten TuS Sulingen zur neuen Saison zu den Blau-Gelben.

Gespräch mit Wetschen-Trainer Wnuck überzeugt Fehse

Fehse, 22 Jahre alt, läuft vorzugsweise im zentralen Mittelfeld auf. Er kann dort sowohl den defensiven als auch den offensiven Part übernehmen. Bei den Sulingern kommt er in der noch laufenden Landesliga-Saison auf bisher 25 Einsätze in 29 Spielen. 2019 wechselte er von der U 19 des JFV Rehden, die in dem Jahr auch den Aufstieg in die Regionalliga geschafft hatte, an die Sule. „Hohe technische Qualität am Ball, Spielübersicht und ein starkes Laufpensum zeichnen Fehse aus“, heißt es in der Mitteilung des TSV. „Ich hatte mit Thomas Otte (Wetschens Sportlicher Leiter, Anm. d. Red.) bereits früh im Jahr ein erstes Gespräch“, berichtete Fehse: „Und nach dem Treffen mit dem neuen Trainer Björn Wnuck war für mich schnell klar, dass ich im Sommer zum TSV wechseln möchte. Wir haben sofort eine Sprache gesprochen.“ Er freue sich darauf, „wieder mit einigen Jungs aus der Jugend zusammenspielen zu können. Sportlich gesehen hoffe ich, dass ich der Mannschaft helfen kann, die Ziele zu erreichen.“

Hibbeler spielte in der Jugend des JFV Rehden

Der zweite Neuzugang, der im Sommer das Trikot von grün-weiß auf blau-gelb wechseln wird, ist Timo Hibbeler. „Timo ist in der Innenverteidigung zu Hause, kann aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden“, berichtet der TSV. Hibbeler kickte ebenfalls einige Jahre in der Jugend des JFV Rehden und war Stammspieler in der U 19-Regionalliga-Saison. 2020 folgte der Wechsel zum TuS Sulingen. Die aktuelle Saison verpasste er wegen eines Kreuzbandrisses zum überwiegenden Teil. In den vergangenen Wochen kämpfte er sich allerdings wieder zurück und gehörte seit dem Derby Mitte April gegen Wetschen wieder fest zur Sulinger Mannschaft, in der er seine Qualitäten in der Defensive unter Beweis stellte.

In der kommenden Serie will Hibbeler wieder komplett angreifen – und das im Trikot der Wetscher: „Ich freue mich auf die Aufgabe und darauf, ein paar alte Gesichter wiederzusehen. Ich möchte eine verletzungsfreie Saison spielen, mich weiterentwickeln und mit Wetschen erfolgreichen Fußball spielen.“

Timo Hibbeler Wetscher Neuzugang © Diekmann, Julian