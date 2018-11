Julia Bahr Matchwinnerin

Diepholz - Sieg in letzter Sekunde für die Handballerinnen der HSG Barnstorf/Diepholz: Am Sonnabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Mario Mohrland in der Diepholzer Mühlenkamphalle im hart umkämpften Nachbarschaftsduell gegen den Mitaufsteiger SV SW Osterfeine hauchdünn mit 25:24 (11:12) durch. Spielmacherin Julia Bahr erzielte im Herzschlagfinale den siegbringenden Treffer des Tages zum 25:24.

„Wir sind heute etwas fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen. Ich hätte mir eine etwas souveränere Spielführung gewünscht, aber ich habe großen Respekt vor meiner Mannschaft, dass sie dieses Spiel noch gewonnen hat. Wir haben nur einmal geführt, allerdings zum richtigen Zeitpunkt“, wirkte HSG-Coach Mohrland nach dem Heimerfolg seiner Schützlinge erleichtert und fügte erfreut hinzu: „Wir haben nun acht Punkte auf dem Konto. Das ist mehr als wir vor der Saison zu diesem Zeitpunkt erwartet hatten.“

Die Gastgeberinnen erwischten einen schwachen Start in die Begegnung und vergaben gleich zu Beginn mehrere Torchancen. Osterfeine nutzte dies zu einer 3:0-Führung. Torjägerin Karla Witte verkürzte durch drei Treffer in Folge zum 3:5 (12.). Nach einem 11:12-Rückstand zur Pause verpassten es die Barnstorferinnen, die Partie im zweiten Durchgang frühzeitig zu ihren Gunsten zu drehen. Zwar egalisierte Elisa Buchwald in der 36. Minute zum 14:14, doch anschließend erhöhten die Osterfeinerinnen auf 18:14 (39.).

Im weiteren Spielverlauf kämpfte sich das HSG-Team noch einmal heran und verpasste es in der Schlussphase mehrfach, in Führung zu gehen. Nach einer Auszeit von Mohrland in der Schlussminute avancierte Julia Bahr durch ihren umjubelten Treffer in letzter Sekunde zur Matchwinnerin. Beste HSG-Werferin war Karla Witte mit sechs „Buden“. - bp