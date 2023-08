Wetschen-Neuzugang Fehse spielt sich aus dem Loch und hofft, nicht singen zu müssen

Von: Fabian Terwey

Neuzugang mit Übersicht: Julian Fehse fühlt sich in Wetschen angekommen. © Krüger

Neuzugang Julian Fehse ist bei Fußball-Landesligist TSV Wetschen direkt eingeschlagen. So soll es im Punktspiel beim SV Bavenstedt weitergehen. Was Trainer Björn Wnuck am Mittelfeldregisseur schätzt, und welche Frage Fehse vor der Mannschaftsfeier am Samstag lieber nicht stellte.

Wetschen – Ob er das obligatorische Einstandsliedchen singen muss, wusste Julian Fehse am Donnerstag noch nicht. „Ich habe vorsichtshalber nicht nachgefragt“, schmunzelt der Neuzugang des Fußball-Landesligisten TSV Wetschen. Der 23-Jährige wollte sich überraschen lassen, was ihn bei der für Samstag geplanten Mannschaftsfeier nach dem Punktspiel beim SV Bavenstedt (15.00 Uhr) erwartet.

Stoppelmarkt-Besuch beim TSV Wetschen angedacht

„Bisher stand nur eine gemeinsame Rückkehr ins Vereinsheim und ein Besuch des Stoppelmarkts im Raum“, berichtet Fehse. Fest steht schon jetzt: Der Mittelfeldregisseur ist nach seinem Wechsel vom TuS Sulingen direkt eingeschlagen beim neuen Club.

Sulingens Bezirkspokalheld Fehse anfänglich im Loch

„Bisher läuft alles super. So, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Team hat mich toll aufgenommen“, sagt Fehse, der in allen bisherigen drei Pflichtspielen in der Startelf stand. Dabei hing „Jule“ anfänglich im Loch, berichtet Wetschens Coach Björn Wnuck: „Er hatte nach dem Bezirkspokalsieg mit Sulingen nur eine Woche Pause. Wobei das Wort Pause bei der Länge ein Witz ist.“

Fehse, der „feine Fußballer“

Der „feine Fußballer“ habe daher in der Vorbereitung zunächst mit der Intensität im Training zu kämpfen gehabt. „Es hat schon ein paar Einheiten gebraucht“, räumt Fehse ein: „Jetzt ist alles gut.“ Und sein Coach bekommt nun das von ihm, was er so sehr an ihm schätzt: „Jule kann unter Druck die Bälle verarbeiten, ist in der Lage, entscheidende Pässe zu spielen und hat einen guten Abschluss.“

Und auch bei Standards glänzte der Linksfuß zuletzt. Eine Ecke und ein Freistoß führten beim 3:3 gegen den OSV Hannover zu Toren. „Momentan kommen sie ganz gut“, freut sich Fehse. Gegen Bavenstedt soll es so weitergehen. „Sie hatten letzte Saison ein gutes Team“, weiß der Außendienstler, „aber wir brauchen uns nicht zu verstecken“. Ob das auch für seine Sangeskünste gilt, könnte sich am Samstag herausstellen . . .