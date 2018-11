Barnstorfs Luka Hildebrand fährt nach Barcelona

Jugendtrainer nun Nachwuchs-Ehrenamtspreisträger

+ © Krüger Ulrich Woydt (5. von rechts, Bild bitte zur Vollansicht vergrößern) und Luka Hildebrandt (hinten, 9. von links) sind die Ehrenamtspreisträger des Fußballkreises Diepholz und dürfen sich auf einen Kurztrip im kommenden Jahr freuen. Zudem gratulierten die Fußballkreis-Vorstandsmitglieder und Volksbank-Vorstand Heinrich Gödke (6. von rechts) allen Nominierten zu Ehrennadeln. © Krüger

Barnstorf - Fast jeden Tag – am Wochenende sowieso – hat Ulrich Woydt in dieser Saison mit dem Fußball seine Arbeit. Unentgeltliche Arbeit. Im zurückliegenden heißen Sommer mit dem Sprengen des Rasens, darüber hinaus als zweiter Vorsitzender des TSV Cornau am Schreibtisch.