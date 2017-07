Jugend-Chef Meyer stolz auf die „Spitzen“ im Team

Sudwalde - Das ging schnell: Einstimmig erteilten die Delegierten des Fußball-Kreisjugendtags im Sudwalder Gasthaus Stühring dem Jugendausschuss-Vorsitzenden Stephan Meyer aus Rehden und seiner Führungsriege das Vertrauen – und wählten ihn samt seinen Beisitzern für weitere drei Jahre wieder. Neu dabei ist unter den vom Vorstand bestimmten Staffelleitern nur Bianca Steimke vom SV Staffhorst. „Ich danke euch und freue mich darauf, eure Flexibilität nun weiter strapazieren zu dürfen“, rief Meyer schmunzelnd seinen Wählern zu.

Im Rückblick auf seine erste dreijährige Zeit als Jugendausschuss-Chef hatte er zuvor auch selbstkritische Töne gefunden – und diese Phase mit dem Start eines neu zusammengesetzten Kaders verglichen, das 2014 loslegte. „Viele erfahrene Mitspieler waren gegangen, viele junge unerfahrene kamen dazu. Aber das wurde mit viel Aufwand und Teamgeist ausgeglichen. In einem starken Mittelfeld, das die Vereine, Jugendleiter, Trainer und Betreuer sowie die Eltern bilden, sind wir gut aufgestellt mit einem hohen Maß an Flexibilität, Fair Play und Ausdauer“, lobte Meyer die Verantwortlichen in den Clubs. „Unsere Sturmreihe“ seien aber die jungen Aktiven selbst – die Junioren und Juniorinnen: „Sie wetteifern mit Freude und Spaß dem Ball hinterher und sind die Zukunft für den Fußball!“

Weniger erfreut zeigte sich der Rehdener über die doch stattliche Zahl der zurückgezogenen Mannschaften, des Nichtantretens und der Ummeldungen. Ebenfalls zu denken gaben ihm manch stetige Bestrebungen um das Optimum mit legalen, aber teils fragwürdigen Mitteln: „Heute geht es zu oft um Geld und Erfolg – und wenn der Erfolg ausbleibt, wird sich schon der richtige Paragraph finden. Regeln sind da – aber müssen wir sie immer schon bei den Kleinsten anwenden?“, fragte Meyer mit Blick auf verweigerte Freigaben für Nachwuchs-Kicker.

JSG Nordwohlde bei den A-Junioren besonders fair

Mit einigen Mannschaften hatten die Unparteiischen dagegen wenig Ärger – allen voran den Siegern in der Wertung des Fair-Play-Cups. Bei den A-Junioren ehrte Meyer die JSG Nordwohlde, die in den 21 Partien der Kreisliga samt Meisterrunde und Kreismeisterschafts-Endspiel mit nur 17 Gelben Karten auskam. Das ergab einen Quotienten von 0,8. Doch es ging noch besser, wie die B-Junioren des SV Marhorst als fairstes U 17-Team (Quotient von 0,5), die B-Jugend des TuS St. Hülfe-Heede als vorbildlichste U 16-Mannschaft (0,25) und die C-Jugend der JSG Schwarme bei den U 15-Kickern (0,16) bewiesen. Alle diese tadellosen Fußballer kamen aber nicht an den Fabel-Wert der U 14 von der JSG Stuhr heran, deren Akteure in 20 Kreisliga- und Meisterrundenpartien nicht eine Verwarnung kassierten und so mit einem Quotienten von 0,0 dastanden. Bassum und Stuhr konnten die Auszeichnung mit Ball, Urkunde und 150-Euro-Scheck für die Mannschaftskasse allerdings nicht entgegennehmen, weil keiner ihrer Delegierten den Weg zur Tagung fand.

Dafür freute sich der Kreisvorsitzende Andreas Henze über die Anwesenheit von drei engagierten Funktionsträgern, die er mit der silbernen Ehrennadel des NFV-Kreises Diepholz auszeichnen durfte: Sascha Knake erhielt sie für lange Jahre als Trainer im E- bis G-Jugend-Bereich und Organisator des inzwischen etablierten Hachetal-Cups. Sein Vereinskollege Jörg Petersen bekam ebenfalls „Silber“, weil er seit 1984 beim damaligen TuS Sudwalde und später im FC verschiedene Funktionen ausübte. Dominik Wilker vom SV Lessen freute sich über dieselbe Auszeichnung für seinen Einsatz als Jugendleiter und Spielwart.

ck