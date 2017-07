Wolfgang Jürgens peilt 100 Meilen in unter 24 Stunden an

Twistringen - Von Julian Diekmann. Eigentlich wollte Wolfgang Jürgens nur seine Kondition verbessern. „Ich habe als Jugendlicher beim SV Mörsen-Scharrendorf Fußball gespielt und wollte meinen Mitspielern nicht mehr hinterherlaufen“, erinnert er sich an seine ersten Schritte als Ausdauerläufer. Dass er Jahre später zig Marathons auf dem Buckel haben würde, hätte der 49-Jährige damals selbst nicht für möglich gehalten. Doch Jürgens packte der Läufer-Virus.

Der Twistringer wurde „süchtig“. Nun ist er auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Und er wurde fündig. In der Bundeshauptstadt Berlin wird der Leistungssportler im August am sogenannten „Mauerlauf“ an den Start gehen. Ein Ultramarathon über 100 Meilen – oder besser gesagt über 161 Kilometer!

Wer schon einmal einen Marathon gelaufen ist, der weiß, wie anstrengend und lang die 42,195 Kilometer sein können. Wer sich aber überlegt, einen sogenannten Ultramarathon zu laufen, also eine Strecke, die über die übliche Marathon-Distanz hinausgeht, der muss besonders leidensfähig sein. Anders ist eine solche Strecke nicht zu bewältigen. Und Wolfgang Jürgens ist leidensfähig. „Ich will unbedingt meine Grenzen erfahren. Möchte wissen, wie weit ich gehen kann. Dafür nehme ich auch Schmerzen in Kauf“, erklärt der Busfahrer seine Teilnahme am „Mauerlauf“. Er ist ein Ultramarathon, der seit 2011 ausgetragen wird und dem Verlauf der ehemaligen Berliner Mauer folgt – exakt 161 Kilometer.

„Mein großes Ziel ist es, die Strecke in unter 24 Stunden zu bewältigen“, steckt sich Jürgens hohe Ziele. Dafür müsste er einen Stundenschnitt von rund 6,7 Kilometern laufen. Klingt erst mal machbar. Dennoch: Auch Jürgens braucht während des Laufs Erholungsphasen. „Ich werde nicht 24 Stunden am Stück durchjoggen. Zwischenzeitlich wird es auch Phasen geben, in denen ich auch einfach mal nur gehen werde“, blickt der Dauerläufer schon einmal auf das Rennen voraus: „Anders ist so eine Veranstaltung sonst nicht zu bewältigen.“

+ 60 Kilometer Laufen, 1 837 Höhenmeter und 3 354 Treppenstufen: Beim „Internationalen Osnabrücker Pieseberg Ultramarathon“ finischte Jürgens in knapp über sieben Stunden. © J. Diekmann

Unterstützung erhält Jürgens von seiner Lebenspartnerin Astrid Maas. Die 39-Jährige wird Jürgens in Berlin mental und emotional unterstützen. „Ich bin während des Rennens an der Seite von Wolfgang. Allerdings nicht wie sonst als seine Laufpartnerin, sondern ich begleite sein Rennen per Fahrrad und unterstütze ihn.“

Damit es mit dem angestrebten Ziel von unter 24 Stunden klappt, wird derzeit fleißig trainiert. Ich habe drei Monate vor dem Rennen mit dem Training begonnen“, informiert Jürgens: „In der Woche komme ich so auf gut 80 bis 100 Kilometer, die ich laufe.“

Was es bedeutet, über die übliche Marathonstrecke von 42,195 Kilometern zu gehen, weiß Jürgens bereits. So nahm der Twistringer unter anderem an zwei Ironman-Veranstaltungen teil. Beim weltweit größten Wettkampf auf der Triathlon-Langdistanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer Laufen) im mittelfränkischen Roth ging er gleich zweimal an den Start. „2008 bin ich in 10:43 und 2010 in 11:03 Stunden ins Ziel gekommen. Das war schon ziemlich brutal“, erinnert sich Jürgens. Und beim „Internationalen Osnabrücker Piesberg Ultramarathon“, kurz „PUM“ genannt, ein Rennen über 60 Kilometer, beendete er es in knapp über sieben Stunden. Auch beim „Guts-Muths-Rennsteiglauf“ (73,5 Kilometer) war er schon am Start – und kam ins Ziel.

Nun soll das Highlight seines bisherigen Läufer-Lebens folgen. „Eine solches anspruchsvolles Rennen bin ich bisher noch nicht gelaufen. Ich bin wirklich gespannt, was auf mich zukommt“, freut sich Jürgens auf das 100-Meilen-Rennen, das am 12./13. August über die Bühne geht. Wie es sich anfühlt, 24 Stunden am Stück zu laufen, kennt der Ausdauerläufer bereits. Beim „24-Stunden-Burginsellauf“ in Delmenhorst war er ebenfalls bereits zu Gast. „Damals habe ich schon einmal 160 Kilometer in 24 Stunden geschafft. Jetzt will ich es mir noch einmal beweisen und sehen, ob ich es auch heute immer noch kann. Und eines kann ich versprechen: ,Ich schaffe es.‘“