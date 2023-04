Joshua Heyer macht den Deckel drauf: Wetschen besiegt Tündern mit 3:1

Von: Cord Krüger

Teilen

Auf dem Weg zum 2:0: Wetschens Philip Kürble (vorn) nutzt einen schnell ausgeführten Freistoß zum Tor in der Fußball-Landesliga. Tünderns Kamil Jermakowicz (l.) kann nur aus der Ferne zusehen. © Diekmann, Julian

Der Fußball-Landesligist TSV Wetschen feierte am Samstag einen 3:1 (0:0)-Heimsieg gegen den HSC BW Tündern. Ricardo Tenti, Philip Kürble und Joshua Heyer trafen zum Sieg für das Team von Oliver Marcordes. Bitter: Christoph Hainke und Phil Schwierking verletzten sich schwer.

Wetschen – Zurück in der Spur! Nach der Derby-Niederlage gegen den TuS Sulingen zehn Tage zuvor und dem ausgefallenen Spiel beim FC Eldagsen gelang den Landesliga-Fußballern des TSV Wetschen am Samstag ein vor allem nach der Pause souverän herausgespielter 3:1 (0:0)-Heimsieg gegen den HSC BW Tündern. Allerdings unter schweren Verlusten, denn Abwehrrecke Phil Schwierking musste mit einer Platzwunde am Kopf runter, und in den Schlusssekunden war für Offensivmann Christoph Hainke vorzeitig Schluss, als er nach einem Tritt von Lucas Neckritz neben dem Platz mit einer Sprunggelenksverletzung liegen blieb. „Das war brutal und in meinen Augen Körperverletzung“, wetterte TSV-Trainer Oliver Marcordes über diese Szene, wegen der sein Team die Nachspielzeit zu zehnt bestreiten musste.

Fußball-Landesliga: TSV Wetschen - HSC BW Tündern 3:1 (0:0) Wetschen: Becker - F. Raskopp, Wessels, Schwierking (53. Mittendorf), J. Heyer - Sandmann, L. Heyer - Kürble (86. Bors), Hainke, Tenti (67. Rittmeyer) - M. Raskopp (76. Thiry). Tore: 1:0 (53.) Tenti, 2:0 (65.) Kürble, 2:1 (90. + 3) Tegtmeyer (Foulelfmeter), 3:1 (90. + 6) J. Heyer. Schiedsrichter: Nils-Rene Voigt (Hannover 96).

Entschieden war da noch nichts. „Wir standen ganz schön unter Druck“, gestand der Coach des Tabellenfünften in Erinnerung an die Overtime: „Tündern hat einen Freistoß nach dem nächsten herausgeholt.“

Erst in Minute 96 setzte Joshua Heyer den Lucky Punch, als er aus der eigenen Hälfte mit der Kugel ins leere Tor sprintete. „Ein Riesen-Lob an die ganze Mannschaft“, adelte Marcordes hinterher sein Kollektiv: „Vor allem nach der Halbzeit haben wir gemerkt, dass wir es doch noch spielerisch können.“ Die erste Halbzeit hingegen „ging klar an Tündern“, verdeutlichte der B-Lizenz-Inhaber: „Wir mussten nach so vielen Spielausfällen erst mal wieder reinfinden.“

Wetschen-Torwart Tim Becker rettet zweimal

Torwart Tim Becker hingegen durfte sich keine lange Vorlaufzeit erlauben. Schon früh verhinderte er zweimal das 0:1 (5./14.), auch bei einem Drehschuss von Robin Tegtmeyer war er zur Stelle (24.). Strecken musste er sich, als er einen Freistoß von Figueiredo Santos über den Querbalken lenkte (37.).

Schwierking muss in die Diepholzer Klinik

Sechs Minuten nach Wiederanpfiff rasselte Schwierking in der Luft mit Tegtmeyer zusammen. Auch Tünderns Stürmer trug im Gesicht deutliche Spuren dieser Begegnung davon, doch der 26-jährige Wetscher musste in die Diepholzer Klinik, wo seine Wunde mit vier Stichen genäht wurde.

Ricardo Tenti trifft zum 1:0 für das Marcordes-Team

Die Führung erlebte er jedoch noch mit: Wetschens Rechtsaußen Philip Kürble flankte, Ricardo Tenti hämmerte den Ball unter die Latte (53.). Zwölf Minuten später stellte Kürble auf 2:0, weil Moritz Raskopp einen Freistoß schnell ausführte und Kürble klug bediente. „Frei vor dem Tor lässt sich Philip so etwas nicht nehmen“, stellte Marcordes heraus.

Sechser Lukas Heyer „hat alles weggegrast“

Nach Schwierkings Auswechslung kehrte der diesmal als Sechser aufgebotene Sören Sandmann ins Abwehrzentrum zurück, der starke Zehner Hainke übernahm dessen Part im defensiven Mittelfeld, wo Lukas Heyer als anderer Teil der Doppelsechs einen beeindruckenden Auftritt hinlegte. „Lukas hat alles weggegrast“, stellte Marcordes heraus.

Tegtmeyer verkürzt per Foulelfmeter für Tündern

In Minute 90 kamen die Gäste allerdings doch noch durch – und erhielten einen Strafstoß, weil Sandmann Tegtmeyer gelegt haben soll. „Der Sechzehner war proppenvoll, ich kann es nicht beurteilen – aber der Elfmeter soll berechtigt gewesen sein“, sagte Marcordes zu der Szene. Tegtmeyer trat selbst an und verkürzte. Doch am Ende jubelten die Blau-Gelben. „Diesen Schwung wollen wir jetzt mitnehmen“, erhofft sich Marcordes fürs Nachholspiel am Dienstag ab 19.00 Uhr beim TSV Godshorn.